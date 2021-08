Familia muere por COVID-19 en Tlaxcala

Doña Consuelo Muñoz, de 56 años de edad, vive en Santa Ana Chiautempan, en el estado de Tlaxcala. Es ama de casa y en menos de un mes perdió a 4 miembros de su familia por el COVID-19.

“Ya empezó la tercera y si es cierto, es cierto, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar lo más que se pueda, dicen que ni los niños, ni los jóvenes, pero es mentira porque ahora ellos son los que están hospitalizados”, Consuelo Muñoz, perdió a su familia.

Primero falleció su hermana Esperanza, de 58 años de edad, el pasado 12 de junio del 2020, cuando llegó de Estados Unidos para visitar a sus padres.

“Ese día que mi hermana murió, yo interné a mis papás, yo interné a mi papá y a mi mamá, los interné y es una cosa, que a veces no se las deseo a nadie”, Consuelo Muñoz, perdió a su familia.

“Cuando ya le tocaba regresar se enfermó y ya no pudo entonces pasó el tiempo y esto fue rápido, fue en que sé yo, dos semanas máximo, se agravó más y fue que me habló que ya no podía regresar, fue una desgracia para toda la familia”, Nazario Vega, su esposa murió de COVID-19.

Ocho días después, falleció la mamá de Consuelo, Juana Temotzi de 74 años, quien estaba hospitalizada.

Su papá de 76 años de edad, Gregorio Muñoz, quien ya se recuperaba en casa, murió 4 días después.

“El 20 murió mi mamá y después el 24 muere mi papá, el 24 muere mi papá fue una cosa muy fea, muy fuerte, porque primero mi hermana, mi mamá, mi papá, mi papá quería ver a su esposa, mi papá nunca supo que se murió mi hermana, ni que se murió su mujer, ahora si mi mamá, ni mi hermana, ni mi papá no supo de ninguna de las 2 que había muerto”, Consuelo Muñoz, perdió a su familia.

A los 8 días, Rosalio Muñoz, hermano de doña Consuelo, también falleció a causa del COVID-19.

“El 2 de julio muere mi hermano y pues todos no lo podíamos creer, mis hermanas no podían salir, estaban tan desesperadas que sentíamos que nos moríamos con los papás”, Consuelo Muñoz, perdió a su familia.

El aumento acelerado de contagios de COVID-19 mantiene al 67 % de ocupación en los hospitales en el estado de Tlaxcala.

Según las autoridades de salud, después del 21 de julio comenzó el incremento de casos confirmados y fallecimientos, por lo que el semáforo epidemiológico regresó a color Naranja.

En esta tercera ola, los casos se presentan con más frecuencia en personas jóvenes.

“Las últimas dos semanas, 3 de hecho ya no habíamos reportado defunciones, estuvimos casi un mes sin reportar defunciones en la entidad lo que estamos viendo, es un crecimiento muy importante en los casos de COVID-19, tenemos una positividad que oscila entre los 32 y 35 %, nuestro grupo de edad con mayor porcentaje de infecciones está oscilando entre los 20 y 40 años lo cual no era así, hasta hace unos meses”, Rene Lima, Secretario de Salud del Estado de Tlaxcala.

“Ya todos anduvieron sin cubrebocas yo creo que las personas que pasamos este dolor, nunca nos lo hemos quitado”, Consuelo Muñoz, perdió a su familia.

Desde el inicio de la pandemia, en el estado de Tlaxcala se han confirmado 19 mil 816 casos de COVID-19 y 2 mil 540 defunciones por la enfermedad.

