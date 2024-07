“Fue un vil chantaje”: Fox luego de que Maduro impidiera viaje de expresidentes a Venezuela

Vicente Fox, expresidente de México, calificó como un “vil chantaje” por parte del Gobierno de Nicolás Maduro el hecho de que se impidiera viajar a cinco exmandatarios a Venezuela, con el objetivo de participar como observadores electorales en los comicios del próximo domingo.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Fox Quesada contó lo que ocurrió esta mañana en el vuelo de COPA Airlines, del cual los cinco expresidentes se bajaron de forma voluntaria para que dejaran viajar a Caracas a los demás pasajeros.

Es un chantaje, una amenaza grave por parte del dictador Maduro donde suspende todos los vuelos de COPA que tenían que ver con Venezuela, Los paró a todos hasta que (los expresidentes) no nos bajáramos del avión, fue un chantaje vil”, dijo.

“Lo increíble es que un dictador domina sobre líneas aéreas, sobre los pasajeros. Afortunadamente los pasajeros del avión en el que estábamos, todos se pararon a aplaudir, todos cantaron el himno nacional de Venezuela , todos iban a votar el domingo”, destacó.

“Aceptamos retirarnos con tal de que todos esos aviones de COPA Airlines regresaran a sus rumbos programados, pero increíble la majadería de un dictador de detener a miles de personas antes de llegar a distintos puntos de Venezuela con la exigencia, la demanda, de que nos bajáramos los cinco expresidentes solo así iban a liberar los aviones”, externó.

¡VENEZUELA ESTAMOS CON USTEDES, PASE LO QUE PASE! pic.twitter.com/h4HmbQJ1g2 — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) July 26, 2024

El expresidente de México apuntó que esta es una “prueba más del dominio total de estos dictadores y una prueba más de que la elección del domingo sigue en juego, va a ser difícil ver hacia qué lado se inclina la balanza”

Es un sentimiento encontrado, la parte de estar luchando por una causa enormemente buena y ser arbitrariamente detenidos en vuelo comprometidos, por este dictador. Es una mala señal para el domingo”, destacó.

“No ya no (viajarán a Venezuela), nos bajaron del avión, con chantaje y presiones emitidas de Venezuela, la aerolínea tuvo que aceptar, cedimos en consideración a los miles de pasajeros varados”, refirió.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó que se impidió despegar desde el país centroamericano a un vuelo en el que viajaban varios expresidentes que iban a Venezuela para participar como observadores electorales en las elecciones del próximo domingo.

“Avión de Copa (Airlines) que transportaba a (ex) presidenta (Mireya) Moscoso y otros expresidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan abordo, por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Igual otro vuelo de Copa hacia Panamá desde Caracas no ha sido permitido despegar”, informó el presidente panameño en su cuenta oficial de X.

Estos expresidentes forman parte del Grupo Libertad y Democracia, conformado, además de Moscoso, por el mandatario dominicano, Luis Abinader, y los expresidentes del Gobierno español José María Aznar y Mariano Rajoy, así como por los exmandatarios Mario Abdo Benítez, de Paraguay; Jeanine Áñez y Jorge Quiroga, de Bolivia; Felipe Calderón y Vicente Fox, de México, e Iván Duque y Andrés Pastrana, de Colombia.

Igualmente conforman esta iniciativa los expresidentes Osvaldo Hurtado, Jamil Mahuad y Guillermo Lasso, de Ecuador; Rafael Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; y Mauricio Macri, de Argentina; además del líder opositor venezolano Juan Guaidó y el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño.

Con información de López-Dóriga Digital