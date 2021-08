En Acapulco, Guerrero, el transporte público se ha convertido en un foco de contagios COVID-19, más de 60 mil personas se movilizan diariamente en taxis, colectivos, autobuses y camionetas donde no se siguen las medidas sanitarias.

“¿Estamos en semáforo rojo y no lleva cubrebocas? Tengo la vacuna ya es escudo todo esté bien”, comentó un chofer.

En el Puerto de Acapulco, diariamente más de 60 mil personas se movilizan en transporte público, convirtiéndose en uno de los principales focos de riesgo de contagio en esta tercera ola de COVID-19.

A pesar del riesgo muchos choferes y usuarios no respetan las medidas sanitarias y tampoco utilizan el cubrebocas.

“El transporte es naturalmente como una lata de sardinas no va bien ventilado a veces va gente con menos de un centímetro. Por eso tenemos que tener sana distancia los mismos taxis por lo menos que lleven su cubre bocas y que lleven su gel antibacterial”, expresó Eduardo Diego Balderrama, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 07 de Acapulco.

En las principales avenidas es común ver a conductores de vehículos del servicio público que trabajan sin cubrebocas y permiten que los pasajeros suban sin ellos, además, no respetan el cincuenta por ciento de aforo en las unidades.

“¿Es semáforo rojo y usted no carga cubrebocas? Aquí lo traigo, me lo acabo de quitar por el cigarro. ¿No le da miedo andar sin cubre bocas? Sí”, dijo un Chofer de Urvan.

Las rutas donde se han reportado los mayores contagios son: Renacimiento-Centro, Zapata-Mercado Central y Colosio-Costera.

“Me ha tocado ver que los conductores van a veces sin cubrebocas, van comiendo y el pasajero a veces lleva el cubrebocas, a veces no, la verdad es que hay de todo, pero para mí honestamente no se están cumpliendo como tal las medidas sanitarias”, narró Karenine, usuaria de transporte público.

Aunque también hay transportistas responsables, como Sergio Radilla que es coordinador de un sitio de taxis y a diario hace un esfuerzo por proteger a choferes y usuarios.

“Las personas a veces no creen, están renuentes, no les alcanza para darles gel o un cubrebocas. nosotros les estamos dando cubrebocas a los pasajeros. Ahorita tenemos un enfermo nada más, pero es leve hasta ahí ojalá no pase nada más”, informó Sergio, taxista.

En un intento por frenar los contagios en el transporte público se llevan a cabo operativos de desinfección de las unidades y sitios de taxis y autobuses.

“Estamos sanitizando diariamente la terminal de los autobuses y estamos sanitizando. Se implementaron acciones no solamente para el transporte público de autobuses sino también para los taxis colectivos y las camionetas colectivas también”, concluyó Eduardo Diego Balderrama, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 07 de Acapulco.

Con casi 22 mil casos positivos y más de 2 mil decesos por COVID-19, el puerto de Acapulco es el epicentro de la tercera ola de la pandemia en Guerrero y por todos los medios las autoridades buscan evitar que los contagios sigan aumentando.

Con información de Isaac Flores

