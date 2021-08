Son cada vez más los niños hospitalizados por COVID: familiares desconsolados afuera de hospital

Muchos mexicanos siguen sin recibir vacunas y son los que están más expuestos, entre ellos los menores de edad. En el Hospital Infantil de México Doctor Federico Gómez, ubicado en la colonia Doctores de la Ciudad de México, son cada vez más los niños hospitalizados y sus abuelas y abuelos, esperan afuera desconsolados noticias sobre su estado de salud tras dar positivos a COVID-19.

“Ver a mi nieta con oxigeno es muy doloroso porque ahí nos damos cuenta que sus pulmones no están funcionando bien y necesita del oxígeno para poder respirar”, dijo Claudia Torres, familiar de paciente con COVID-19.

A sus cinco años de edad, la nieta de Claudia debe atenderse por partida doble en el Hospital Infantil Doctor Federico Gómez.

“Tengo una nieta con leucemia linfoblástica aguda y a ella le hicieron la prueba de COVID y resultó positivo. Estuvo aquí durante una semana aislada, sin vernos a nosotros, ni a su mamá, el día martes nos la dan de alta pero con oxígeno y hoy vino a su quimioterapia”, señaló Claudia.

La abuela se reprocha no haber creído antes en la gravedad de la pandemia.

“Yo no creía, yo no creía hasta que lo viví, mi mamá murió de covid y ahorita está enfermedad atacó a mi nieta”, destacó Claudia.

Cada vez es más común encontrar casos de COVID, frente al Hospital de México Federico Gómez, como es el caso de la señora María de la Luz quien el día de hoy se encuentra afuera esperando informes acerca del estado de salud de su nieta de tan solo cinco años.

“Ayer andaba bien mi hija y de repente se nos enfermó en la madrugada y al ingresar aquí, ya mi hija me habló y me dijo ‘mamá, la niña tiene COVID”, narró María de la Luz Romero, familiar de paciente COVID-19, CDMX.

La pequeña Yazbeth se reporta estable. Su abuela hace un llamado a otros padres de familia a que no bajen la guardia en esta tercera ola.

“Nosotros decíamos que los niños eran casi casi invulnerables a esto, pero ya vimos que no. Que no saquen a los niños a la calle, menos con gente adulta, si un adulto no lo aguanta yo creo que un niño menos , que los cuiden mucho. Espero que nadie pase por esto porque en verdad es muy doloroso y muy triste”, concluyó María de la Luz Romero.

Con información de Dafne Mora

Noticieros Televisa

