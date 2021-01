El regreso al Acuerdo de París, pudiera devolver a EUA el liderazgo en la lucha contra el cambio climático

El coordinador de la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Dr. Marcos Algara Siller, mencionó que la orden ejecutiva para regresar a Estados Unidos de Norteamérica (EUA), al Acuerdo de París, pudiera devolver a Washington el liderazgo en la lucha contra el cambio climático, como una de sus principales promesas electorales del ahora presidente Joe Biden.

“Cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, hace cuatro años, una de las primeras acciones fue abandonar e invalidar el Acuerdo de París; ahora el presidente electo, Joe Biden, en su discurso inaugural anunció como una de sus primeras órdenes ejecutivas el regreso a este Acuerdo, propuesto en la COP 21 (Conferencia de la Partes) de las reuniones internacionales organizadas por la ONU, en el año 2015”.

Recordó que el antecedente del Acuerdo de París, es el Protocolo de Kioto, primer acuerdo donde se establece la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en el año de 1997, firmado en ese momento por 192 países. “El Acuerdo de París es similar y equiparable a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

En el tema específico de cambio climático, se firmó nuevamente para reponer indicadores o metodologías que no funcionaron, políticas que no se siguieron, y las que sí se fortalecieron o agregaron maneras innovadoras, para intentar que la temperatura del planeta no aumente más de 1.5 grados centígrados en el futuro, “el riesgo es que hay especies que no pueden soportar cada grado centígrado, a diferencia de los humanos; también pueden provocar la generación de huracanes”.

Reiteró que el Acuerdo de París nos recuerda que uno de los países con mayor número de habitantes, produce en industria de la tecnología, automotriz, transporte espacial, donde todas las emisiones requieren una cantidad de energía, contribuyendo de manera negativa al calentamiento global.

“No sólo la culpa es de Estados Unidos, también de otros países que están haciendo uso de ese impacto de emisiones de gases de efecto invernadero, y desafortunadamente en estos cuatro años se congeló a la innovación, los incentivos para invertir en energías renovables con impacto costo-beneficio menor”.

Algara Siller, consideró como un tema importante, sobre todo al destacar que debemos contar con energías para todo lo que realizamos diario, desde el correo electrónico hasta ir a trabajar, o fabricar las vacunas del Covid19, “el Acuerdo de París es cómo hacemos estas actividades humanas imprescindibles pero con una disminución de dióxido de carbono y del consumismo; recordemos que menor producción menos emisiones de gases de efecto invernadero”.

