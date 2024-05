TRAZOS Y SOMBRAS

Por Fernando Díaz de León Cardona

Conforme a los datos difundidos por el Instituto Nacional Electoral INE, solo MORENA logró el 99.9 % de cobertura en las 170 mil casillas que se instalarán el próximo 2 de junio. La mala noticia, es que PAN-PRI-PRD y el PMC solo alcanzaron a cubrir menos del 40 %; el PVEM y PT entre el 27 y el 50 %.

Luego no hagan pucheros de que se las hicieron de pleito ratero o de que por X o por Y, buscarán judicializar el proceso electoral. Si no fueron capaces que la ciudadanía o sus militantes los represente en las casillas, no habrá autoridad moral para reclamar el resultado de las urnas.

Sería interesante que el INE lo desglosara por estado. Por lo pronto el líder nacional de MORENA, Mario Delgado, explicó que, las campañas de mentiras, las calumnias y la guerra sucia en contra de su candidata Claudia Sheinbaum no convencieron a la mayoría de los mexicanos.

Con este dato, más el concentrado de encuestas serias y profesionales; a 11 días de la elección, la postulante por MORENA tiene un 53 % en las preferencias e intención del voto, en tanto que Xóchitl Gálvez alcanza un 37 % y; Jorge Alvares Máynez del MC un 10 %, o sea, ni juntos.

En el hipotético caso de que las mediciones estén nutridas por el clásico cuchareo o el cañonazo millonario, la distancia entre las y el candidato es monumental. Suponiendo que la diferencia real sea entre un 6 y 8 %, no olvidemos que en todo proceso democrático un voto hace la diferencia.

En la ciudad de México, sitio en el que se escucha mucho ruido, las mismas empresas encuestadoras le conceden a Clara Brugada un 55 % en tanto que, para el candidato Taboada de la coalición PAN-PRI-PRD le asignan un 42 %, – es decir, – una diferencia porcentual de 13 puntos. A lo mejor esta medición está algo inflada y mejor ajústenla a una diferencia de entre 5 y 7 puntos.

En el contexto local, una de esas firmas encuestadoras, publica y le concede al candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, Enrique Galindo Ceballos un 42.6 % contra un 28.8 % que obtiene Sonia Mendoza Díaz de la alianza PVEM-MORENA-PT. El famoso Sebas, solo alcanza un 6.6 %.

Aunque estamos a 10 días para que se lleve a cabo la elección, la misma firma encuestadora registra un 11 % de indecisos que, si votaran por el segundo o tercer lugar, ni así les alcanzaría para empatar con el primero. Si a ello se le suma la existente y real fractura entre MORENA y el PVEM, pues ya le complicaron la contienda a Sonia, así es la política.

Ubicándonos en el concierto de las mediciones nacionales, vamos concediendo el beneficio de la duda y que la diferencia no sea tan mayor. Digamos que podría darse una diferencia de entre 7 y 9 puntos porcentuales y no de 13.8 % que registra la encuestadora RUBRUM. No obstante, esa posibilidad, insistimos, en toda democracia un voto hace la diferencia.

Hasta pronto

Share this: Twitter

Facebook