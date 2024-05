Pruebas, no acusaciones mediáticas: pide PVEM a Movimiento Ciudadano

”Ante campaña sin propuestas y destinada al fracaso, este partido busca reflectores haciéndole el trabajo sucio al PRIAN”

Algunos candidatos del partido Movimiento Ciudadano (MC) piensan que con sus tenis “fosfo fosfo”, canciones pegajosas o declaraciones mediáticas incendiarias van a ganar adeptos, pero la realidad es que no pintan en el mapa electoral de San Luis Potosí, afirmó el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eloy Franklin Sarabia.

Esto, en respuesta a las acusaciones de ataques y guerra sucia por parte de diversos candidatos de MC desde hace varios días, y que responsabilizan al PVEM, “lo cual no solamente es falso, sino excesivo al asegurar que nos tiene identificados pero sin presentar una sola prueba”.

“Desconozco y deslindo al Partido Verde de este tipo de prácticas, y hago un llamado a las autoridades correspondientes para que investiguen y deslinden responsabilidades, y a los candidatos del Movimiento Ciudadano los emplazo a presentar las supuestas pruebas que dicen tener”, afirmó Eloy Franklin.

Por último, el dirigente del Verde dijo que es el colmo que a una semana de que finalice la campaña, algunas y algunos candidatos desconocidos de MC salgan a querer ganar reflectores mencionando al Partido Verde, “lo que no solo demuestra que no tienen propuestas, sino que les vamos a ganar”.

