Cedral ya eligió y se pinta de verde

GRAN CIERRE DE CAMPAÑA DE “CHEQUE” JUÁREZ CON MÁS DE 5 MIL ASISTENTES

”JANO” SEGOVIA AGRADECE EL GRAN APOYO DEL MUNICIPIO QUE LO VIO NACER

Con un jubilo indescriptible el pueblo de Cedral ya decidió por quien va a votar y lo demostraron con un sorprendente apoyo en donde la gente se volcó en la plaza principal para apoyar a los candidatos de la coalición “Juntos Haremos Historia”, un impresionante evento político pocas veces visto en ese municipio, confirma la decisión del electorado.



Ezequiel Juárez Rivera “Cheque” candidato a la Presidencia Municipal de Cedral por PVEM y PT, cerró campaña ante mas de 5 mil personas quienes le demostraron su apoyo total, se comprometió con el pueblo de Cedral a darle continuidad a los proyectos que han hecho de Cedral un municipio en constante crecimiento, además de que intensificará acciones de gestión para lograr la transformación total de éste municipio con más y mejores servicios públicos.

Roberto Alejandro Segovia Hernández, candidato a la Diputación Federal por el Distrito 01 de la coalición “Juntos Haremos Historia”, agradeció a toda esa gente por el gran apoyo que le han brindado, “Cedral es la tierra que me vio nacer, y regresar con la gente que me conoce desde niño, y recibir tantas muestras de cariño es algo invaluable, gracias a mi pueblo por todo esto y no les vamos a fallar, trabajaremos duro para darle ese impulso a nuestro municipio”, mencionó Segovia Hernández.

Estas elecciones serán históricas pues quedaran en la memoria de todos los cedralenses, ha sido una campaña llena de contrastes pero sobre todo de muy buenas experiencias, Cedral fue un punto en el que el apoyo a los candidatos de la coalición se hizo notar con un sentimiento desbordado y con la pasión de apoyar al mejor proyecto político que beneficiara a todo el pueblo.

Ricardo Gallardo para Gobernador, Jano Segovia para la Diputación Federal, Cinthia Segovia para la Diputación Local y Cheque Juárez para la Presidencia Municipal, una formula que avala la gente de Cedral por lo que dijo ser este el equipo ganador para estas elecciones y lo demostró en este cierre de campaña, que a pesar de la lluvia no desistieron y continuaron con la fiesta en éste extraordinario municipio, en donde la política es una pasión.

