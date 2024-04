UNA SEMANA DE CAMPAÑA Y NUESTRA PROPUESTA SE CONSOLIDA CON LA CONFIANZA DE LOS POTOSINOS: SONIA MENDOZA

-Es una tristeza encontrar una ciudad abandonada y sin seguridad

-Nos prometieron un súper policía con experiencia en el tema y solo tenemos cero resultados

En una semana de campaña por la presidencia municipal de San Luis Potosí, “Hemos tenido un gran recibimiento, cuando tocamos puertas, cuando visitamos plazas, tianguis, mercados y cuando nos hemos reunido con sectores productivos. El apoyo es total y el compromiso ciudadano se refrendará este próximo 2 de junio cuando ganemos la alcaldía“ dijo Sonia Mendoza Díaz.

La candidata de la coalición “Seguimos Haciendo Historia” aseguró que los potosinos de la capital están cansados de mentiras y excesos, lo que piden son servicios básicos, “La ciudad no termina en el Centro Histórico, las colonias populares y de la periferia sufren grandes carencias y olvido, no tienen respuesta a sus necesidades y sus habitantes están desesperados ante una autoridad municipal insensible, omisa y ausente, pero eso terminará después de la elección “.

Mendoza Díaz dijo que es una tristeza ver una ciudad abandonada y sin seguridad, “hace dos años nos prometieron un súper policía, experiencia y conocimiento en el tema, sin embargo los resultados están a la vista y no se mejoró, por el contrario, hemos retrocedido, basta dar un recorrido por avenida Carranza un ícono de la ciudad y ver en qué condiciones está, la población ya no pide, exige acciones y no promesas y más promesas”.

Sonia Mendoza reafirmó su compromiso con los potosinos de la capital, “es momento del cambio, de darle un nuevo rostro a la ciudad, de atender los reclamos más básicos, de ser capaces de tener una ciudad acorde a los nuevos tiempos y de garantizarle a nuestros hijos y nietos mejores circunstancias y condiciones de vida”.

Para finalizar dijo que es una mujer de palabra, comprometida y que sabe cumplir sus promesas “Trabajaremos sin descanso para que a la ciudad le vaya bien“, dijo.

Share this: Twitter

Facebook