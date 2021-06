Dan a conocer medidas sanitarias para el día de las elecciones

Este día dentro de la conferencia del Comité Estatal para la Seguridad en Salud se detalló el protocolo y las diversas medidas de protección sanitaria que se implementarán este 6 de junio en la jornada electoral.

De arranque pidieron no tocar ojos, nariz y boca, para evitar todo tipo de contacto físico como el saludar, en caso de estornudar hacerlo de etiqueta, además de no escupir y en lo posible no consumir alimentos en el recinto donde se ubiquen las respectivas casillas.

Asimismo, pidieron el uso obligatorio de cubrebocas en todo momento en la estadía en las casillas, acompañado de la sana distancia (1.5 metros). Ahí mismo el personal en casillas proporcionará alcohol en gel y toallas sanitizantes, además contará con líquido sanitizante para la limpieza de superficies.

Se dará prioridad a las personas que se encuentren dentro del grupo de personas vulnerables, por lo que se solicitó no llevar a las casillas a niños, aunado a que estará permitido que los votantes lleven su bolígrafos para marcar la boleta.

Si una persona acude con algún síntoma de enfermedad respiratoria se les permitirá votar, pero, pero con la consigna de respetar las medidas sanitarias, para al terminar el proceso se hará limpieza de todas las superficies con las que haya tenido contacto la persona con síntomas.

