Ricardo Gallardo, oficialmente gobernador electo de San Luis Potosí

Ricardo Gallardo Cardona recibió este día la constancia como gobernador electo de San Luis Potosí en las instalaciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

La presidenta del Ceepac, Laura Elena Fonseca Leal reconoció que el activo más importante de este proceso electoral fue la ciudadanía.

“Los potosinos contamos con nuevas autoridades a las que debemos dar seguimiento con el compromiso democrático con las urnas, quiero agradecer a quienes hicieron posible el proceso electoral, a los ciudadanos, a los funcionarios de casilla, a los ciudadanos que integraron los comités municipales a las comisiones distritales que recontaron prácticamente el 76% de los votos, eso es casi un recuento total, fue un trabajo titánico que merece respeto de toda la ciudadanía”.

Con 458 mil 156 votos a su favor, Ricardo Gallardo Cardona agradeció y reconoció a los distintos actores de estos procesos electorales.

“Para los consejeros y la presidenta del Ceepac, muchísimas gracias, sin ustedes no hubiéramos tenido una jornada electoral como la que se vivió en San Luis Potosí, fue algo histórico, (…) también la participación del 58%, es una participación que nunca se había vivido en San Luis Potosí, la efervescencia política nos llevó a tener una participación así, fue grande las ganas de la gente de votar, y la confianza que la gente le tenía al Ceepac y el INE, fue superior a cualquier denostación pública que hiciera cualquier persona”.

Destacó el trabajo de los consejeros por haber formado parte de una fiesta de la democracia en la que resaltó una elección de altura, así como la civilidad política por parte de todos los partidos políticos.

“Hoy es el momento que desaparezcan las campañas negras, vamos a trabajar unidos todos los colores y partidos, (…) queremos respeto para cada uno de los que votaron por una u otra coalición, (…) mi reconocimiento para todos los que votaron por la coalición Sí por San Luis o cualquier otro partido, y también a los que ayudaron con el sueño por la coalición Juntos Haremos Historia, vamos a seguir cosechando juntos”.

Puntualizó que es necesario que se acabe la división en el estado, para que toda la ciudadanía se desarrolle.

“En San Luis se acabaron los fifis, en San Luis se acabaron los chairos, se acabaron los gobiernos gallardistas, en San Luis vamos a vivir todos bajo una misma bandera, potosinos trabajadores, se acabó en imponerles algún apodo, todos merecen respeto, todos merecen nuestra admiración, empresarios, comerciantes, gente trabajadora de San Luis, a la gente que hace posible este motor”.

Gallardo Cardona puntualizó que será un importante apoyo de los empresarios que generan empleos, mientras que la gente trabajadora tendrá lo que merece.

“Pondremos oportunidades de vida para todas y todos, este será el nuevo san Luis, no existirá más la palabra fifi, no existirá la palabra chairo, no habrá ninguna corriente por apellidos, donde todos todos caminemos por un nuevo San Luis Potosí, este es el nuevo San Luis Potosí de ustedes y el San Luis de todos”.

