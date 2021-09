Respeto irrestricto a libre manifestación de las ideas: Ricardo Gallardo

• Retiro de vallas del Palacio de Gobierno se realizará de manera ordenada

Al sostener o reiterar que el nuevo gobierno de San Luis Potosí será de un acercamiento permanente con la sociedad en general, el Gobernador del Estado, José Ricardo Gallardo Cardona, refrendo su cabal e irrestricto respeto a la manifestación de las ideas y en la plaza pública.

“La gente está contenta por volver a recuperar su plaza pública, a mí me encanta convivir con ella, yo salgo a las plazas, camino en el centro, no tengo ningún problema con nadie, es muchísima gente, a veces tengo que salir una hora o media hora antes de la hora que vaya a salir porque te van parando para hacerte peticiones y hay que atenderla, con mucho gusto, lo tenemos y debemos que hacer y lo vamos a ir haciendo”, puntualizó.

Para este martes está programada una manifestación de colectivos feministas ante el Congreso del Estado por el Día Global por la Despenalización del Aborto en América Latina, ante lo cual, Gallardo Cardona afirmó que de su gobierno habrá un pleno respeto a ellas como a toda expresión, especialmente en los espacios públicos.

“Tenemos que ser muy respetuosos de las manifestaciones vamos a dejar que fluya esta como todas, cómo debe de fluir la manifestación. Lo dije muy claro: somos un solo ente ciudadanos y gobierno y va a seguir funcionando tal cual”.

El mandatario estatal ofreció que una vez que transcurra las concentraciones programadas se retiren los retenes frente a palacio “he dado la instrucción de que no queremos vallas, no queremos que exista esa división entre gobierno y pueblo”.

“Yo no sé por qué hacían ese tipo de cosas, de buscar o tratar de aislarse de la ciudadanía, entiendo que el ex gobernador no tenía cara para salir a ver a la gente, (en esta ocasión) posiblemente las vallas las vayan a poner (mantener o se mantengan solo) nada más para la manifestación tanto para Palacio o para el Congreso, para no pintar las fachadas o algo de destrozo”, indicó el titular del Ejecutivo.

