SUPERVISÓ ALCALDESA AVANCES EN ALUMBRADO PÚBLICO Y LAS CONDICIONES DEL PANTEÓN DEL SAUCITO

–La Presidenta Municipal reconoció el sistema de atención a reportes ciudadanos en materia de alumbrado y dio instrucciones para que el cementerio se encuentre en las mejores condiciones para la conmemoración del Día de las Madres

La presidenta municipal de la Capital aprovechó el día de asueto para constatar el trabajo que se realiza para mejorar el alumbrado público de la capital, así como para garantizar que el Panteón El Saucito se encuentre las mejores condiciones para recibir a los miles de visitantes que se esperan para el próximo 10 de mayo.

En el área de Alumbrado Público, supervisó que se cuente con insumos y equipos suficientes para continuar con la sustitución de las lámparas que se encuentran fuera de servicio o que operan de manera deficiente debido a su antigüedad.

Asimismo, le fue informado el mecanismo para atender los reportes de la población con respecto a fallas en el alumbrado y comprobó que hay una respuesta casi inmediata, por lo que reconoció la labor de los trabajadores del área.

Más tarde, visitó el Panteón El Saucito para ver las condiciones en que se encuentra, atender la problemática y dictar instrucciones para que el principal cementerio de la ciudad esté en las mejores condiciones para la conmemoración del Día de las Madres.

La alcaldesa constató los avances en materia de limpieza y dialogó con los responsables y con los trabajadores para recomendarles que mantengan el lugar en condiciones dignas y para ofrecer los mejores servicios a los miles de visitantes que se esperan para la siguiente semana.

De manera particular, dio instrucciones para que se cuente con agua suficiente y que se tenga especial cuidado para que las personas que ofrecen agua para la limpieza de las tumbas y para los arreglos florales (que no son empleados municipales), no abusen en el cobro por este servicio.

