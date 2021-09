Gobierno de Ricardo Gallardo no pondrá excusas para cumplir a los potosinos

• El mandatario afirmó que no habrá encubrimiento ante irregularidades pero las autoridades se encargarán de castigar y su administración de trabajar

Al abordar el caso de las irregularidades detectadas en el Hospital Central, el Gobernador del Estado, José Ricardo Gallardo Cardona, advirtió que si bien se aplicará el “caiga quien caiga”, su gobierno no distraerá su responsabilidad de gobernar y cumplir las demandas del pueblo potosino.

“Yo estoy dedicado 100 por cientro a gobernar, no me estoy quejando de que no hay dinero porque de todos modos no hay dinero, pero no estoy diciendo que porque no hay dinero no voy a hacer nada, estoy trabajando y voy a conseguir dinero para los potosinos, para eso me pusieron”, afirmó.

Agregó que el día que él se ponga a quejarse de que no tiene dinero, los potosinos cuestionarán porqué lo eligieron: “eso no va a suceder; nosotros vamos a gobernar, estamos trabajando fuerte, estamos reconstruyendo San Luis Potosí y no nos vamos a quejar”.

Puntualizó entonces que serán las instituciones las que serán las encargadas de juzgar y dictaminar las sanciones que haya lugar, e inhabilitar a quién tengan que hacerlo; pues “a nosotros nos corresponde gobernar y trabajar”.

Refirió que la aplicación estricta de la ley y de la justicia no será una facultad exclusiva del titular del Ejecutivo estatal, sino de las instancias o instituciones pertinentes, correspondientes y debidas, como es la fiscalía y los órganos fiscalizadores o auditores.

