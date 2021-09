Los retos que habrá desafiar el nuevo gobierno encabezado por José Ricardo Gallardo Cardona, – ya le hemos dicho, serán formidables, enormes. No hay nada que no se pueda remediar o resolver. La falta de dinero no podrá ser excusa para no cumplir con los compromisos que asumió durante su campaña.

La agenda de prioridades que ha establecido el gobernador es muy clara. ´´Aquí nada de que primero lo que deja y luego lo que apendeja´´, a eso estaban acostumbrados los pasados gobiernos y, – seguramente, esa parte de la ´´herencia maldita´´ es a la que se refirió cuando rindió protesta.

Ahora sí, cada titular de las dependencias que asumieron su cargo este 26 de septiembre tendrá en que entretenerse. La entrega-recepción fue solamente una formalidad, pero, lo bueno viene cuando cada responsable de área se entera de como funcionaba la administración, de que pata cojea y que es lo que se tendrá que enderezar.

En este momento, muy posiblemente ninguno de los funcionarios que fueron nombrados podrá hablar de planes, programas o proyectos de largo alcance, porque primeramente lo que tienen que hacer es aprender, empaparse bien de las funciones y hacer los ajustes necesarios para su buen desempeño.

El gobernador, por lo pronto, tendrá que rascarle al presupuesto, gestionar recursos con la federación y la iniciativa privada para cumplir con los compromisos adquiridos para los primeros 100 días de gobierno. En seguida, todos los nuevos titulares deberán darle cause, sentido y prioridad al Plan Estatal de Desarrollo que por ley debe cumplirse.

Este proceso de integración será interesante y de suma trascendencia, porque será hasta entonces que podremos observar, hasta donde el nuevo gobierno caminará de la mano con la Cuarta Transformación. Si José Ricardo Gallardo cumple con es prioridad política, el Plan Estatal de Desarrollo deberá estar en sintonía y tener plena congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo PND.

Como programa rector de gobierno, la integración del Plan Estatal de Desarrollo PED, tendrá necesariamente que sujetarse a todo un proceso de consulta en donde la sociedad, toda, y sus sectores más representativos participen y formulen propuestas sensatas y realizables.

De nada sirve elaborar un plan de desarrollo si únicamente es para cumplir con la formalidad de su edición.

Si en el nuevo gobierno existe la intención y la voluntad política para que el Plan Estatal de Desarrollo, se convierta en el principal instrumento de las acciones y programas de gobierno para los siguientes seis años, este deberá ser congruente con la nueva realidad política, social y económica del estado.

Veremos si en verdad en San Luis Potosí se ha puesto en marcha la Cuarta Transformación, porque formular un Plan de Desarrollo con todo un rosario de necesidades o plasmar un amplio catálogo de buenas intenciones no será funcional ni posible de materializar. Todos sus ejes rectores deberán sintetizar con absoluta claridad lo que se convertirá en el Plan de Gobierno 2021-2027.

ENTRE PARENTESIS

Hasta ahorita, nadie ha sustentado con amplitud y claridad si José Ricardo Gallardo Cardona empezó con el pie izquierdo o con el derecho. A solo dos días de su mandato ya existen críticas sobre si en lugar de invertir en el Tangamanga I debería mejor arreglar las calles. Muy pocos son los que tienen claro que esto es chamba del Ayuntamiento y que en todo caso debería ser la principal prioridad de Enrique Galindo, en fin.

