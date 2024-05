FAMILIAS POTOSINAS CONTINÚAN RECIBIENDO CANASTA BÁSICA

En atención a la veda electoral, el Poder Ejecutivo entrega el programa alimentario sin imagenes institucional en las cuatro regiones del Estado

El Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, bajo los lineamientos y conforme lo marca la ley en esta temporada de veda electoral continúa con la entrega del programa alimentario sin imagen institucional en las cuatro regiones: Altiplano, Centro, Media y Huasteca.

Personal del Ejecutivo ha visitado los municipios de Villa Hidalgo, Cedral, Cerro de San Pedro, Villa de la Paz, Villa de Ramos, Matehuala, Charcas, Vanegas, la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez, Rioverde, Villa de Reyes, Matehuala, San Martín Chalchicuautla, Tampamolón Corona, Tanlajás, Aquismón, Lagunillas entre otros; en total se han entregado más de 400 mil becas alimentarias como parte de la segunda entrega de la beca alimentaria, que comprenden 22 productos de la canasta básica.

Para el Ejecutivo es de suma importancia que este programa de primera necesidad continúe llegando a las familias debido a que constituye un compromiso con las y los potosinos y les permitirá subsistir ante la falta de estos productos del cuadro básico en las que no se han tenido incidencias debido a que, como lo marca la ley, no contienen imagen del Ejecutivo o alguna dependencia, y no se condiciona.

Esta información es pública, ajena a cualquier interés particular o algún partido político.

Share this: Twitter

Facebook