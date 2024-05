No me presto a guerra sucia, debate era una celada: Galindo

El candidato de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis anunció denuncia penal en contra de la campaña de Sonia Mendoza, por actos ilegales de campaña

Dado que yo esperaba un ejercicio en el que prevalecieran el contraste de ideas y las propuestas y no una celada como punto culminante de una guerra sucia, que arrancó incluso antes del primer minuto de campaña, que ahora sé, fue impulsada por la campaña de Sonia Mendoza, decidí no acudir al debate al cual convocó el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dijo el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis, Enrique Galindo Ceballos.

El abanderado de la coalición formada por PAN, PRI y PRD se refirió a la serie de ataques que han incluido el uso de Inteligencia Artificial, la suplantación de medios internacionales como Univisión y Latinus, además de la presencia de halcones en eventos y en el entorno del candidato.

Este día, incluso, fue suplantado el medio Latinus, se usó su marca para difundir una noticia “fake”, con voces robotizadas de uno de los conductores principales de ese medio, así como las de Galindo y la de un encuestador.

Galindo dijo: “en esta elección, mi familia, mi persona y mi campaña han sufrido la guerra sucia más agresiva y baja de toda la historia de San Luis Potosí”.

Agregó que desde antes de iniciar la campaña y durante todo este tiempo, una mano negra ha elaborado videos y audios con mentiras, se ha recurrido a la falsificación de la imagen de medios de comunicación, han hecho una difusión digital masiva y pagada de sus ataques.

Señaló que la campaña de Sonia Mendoza cree que la Inteligencia Artificial es superior a la de los potosinos.

Hoy tenemos evidencia de quién ha estado detrás de toda esa guerra sucia, dijo Galindo, quien añadió que tenemos elementos contundentes de que todo ha partido de la campaña de la candidata Sonia Mendoza, que es la que ha instrumentado toda esta perversa estrategia que los potosinos rechazamos.

Galindo explicó que para que esa guerra sucia tuviera más impacto, Sonia y su campaña planeaban aprovechar la exposición del debate para desplegar ataques aún más infames.

Ante eso, dijo: no seré víctima de una celada, de un episodio más de esta guerra sucia; por eso he decidido no participar en esa emboscada.

Además, señaló que junto con esa decisión, he presentado una denuncia penal formal para que se investigue y se sancionen esas conductas tramposas que rompen las reglas de nuestra competencia democrática.

La nuestra es una campaña de propuestas y lo será hasta el último día de la campaña. Sabemos que realizan esos ataques porque saben que están derrotados y que nosotros vamos a ganar esta elección, señaló.

Galindo señaló que las propuestas que tenía listas para el debate las dará a conocer y las precisará en los próximos días, de cara a los potosinos.

