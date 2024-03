DIPUTADAS DE LOS GRUPOS Y REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS PRESENTARON POSICIONAMIENTOS EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

SE PRONUNCIARON POR LA VISIBILIZACIÓN DE NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA QUE TENGAN UN FUTURO SEGURO, DE OPORTUNIDADES Y ÉXITO, DESTERRAR LAS VIOLENCIAS EN TODAS SUS FORMAS Y LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EFECTIVAS ENFOCADAS AL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN Y LA DESIGUALDAD

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, diputadas de la LXIII Legislatura se pronunciaron por la visibilización de niñas y adolescentes para que tengan un futuro seguro, de oportunidades y éxito, desterrar las violencias en todas sus formas y la aplicación de políticas públicas efectivas enfocadas al combate a la discriminación y la desigualdad.

Propusieron promover la igualdad de oportunidades educativas u profesionales de las niñas y adolescentes, como un proceso justo en materia de derechos humanos y esenciales para la construcción de una sociedad potosina educada y productiva, libre de pobreza y violencia, para el cumplimiento cabal de sus derechos desde el nacimiento hasta la edad adulta.

Piden visibilizar a las niñas y las adolescentes quienes en la actualidad siguen siendo víctimas de violencia, la cual sigue prevaleciendo, violando con ello los derechos de la infancia; invitó a los movimiento de defensa de los derechos de la mujer a que dicha lucha la desarrollen desde un enfoque no “adulto-céntrico”, cuidando y vigilando la inclusión y visibilización de las niñas y adolescentes, incorporando la igualdad de género por la que han luchado a lo largo de los años.

“Marchamos para ser escuchadas, porque merecemos justicia, respeto, igualdad de oportunidades, merecemos una vida en la que ser mujer no sea razón para vivir con miedo, para que cuando salgamos a la calle, no tengamos la incertidumbre de que algo malo nos podría pasar solo por el hecho de ser mujer, que se nos descalifique llamándonos ‘provocativas’ y apodos que no tenemos por qué recibir, o que se nos revictimice en lugar de recibir justicia”, dijo la representante de Redes Sociales Progresistas.

Señalan que la igualdad de género sigue siendo el mayor reto en materia de derechos humanos; el tiempo se agota, pero la necesidad de invertir en políticas para avanzar hacia la igualdad de género es más imperativa que nunca, desde la perspectiva de los derechos humanos y la base fundamental para la creación de sociedades verdaderamente inclusivas.

Coincidieron en que a pesar de los logros y avances de las mujeres, se les continua asignando en los roles y estereotipos de género que han definido culturalmente a las mujeres y los cuales “debe seguir”.

“Hoy toca unirse como sociedad y gobierno para deconstruir la herencia patriarcal. Siendo éste el verdadero significado del 8 de marzo. No flores ni abrazos. Consolidar la igualdad entre las mujeres y los hombres en San Luis Potosí, en México y en todo el mundo es la prioridad”.

“En un mundo cada vez más imbuido en el tema de los derechos humanos es contradictorio y doloroso observar cómo se insiste en categorizar o etiquetar a los seres humanos, situación que no deja de ser una constante a las mujeres, sin dejar de lado a los muchos grupos vulnerables que debemos de luchar desde la trinchera de “minoría” como si una sola voz que pide igualdad no fuera suficiente para cambiarlo todo en aras de respeto pleno a los derechos humanos que tanto se tutelan hoy en día”.

Señalaron que “en el momento en que la sociedad en pleno se aperture a la idea de que los logros deben hilarse más que solo aplaudirse, para ser posteriormente resguardados en vitrinas como si de trofeos se tratara, alcanzaremos un verdadero sentido de igualdad por lo que refiere al trabajo en pro de las mujeres”.

“No podemos cerrar los ojos ante los desafíos que aún enfrentan las mujeres mexicanas en pleno siglo XXI. La brecha salarial persiste, como una sombra injusta que oscurece el panorama laboral. La violencia de género, con sus garras, acecha en los hogares, las calles y los espacios públicos, arrebatando vidas y dejando cicatrices imborrables en el alma de nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras hijas”.

“Basta de ser invisibilizadas, de ser silenciadas, de ser subestimadas. Es hora de que el mundo entero reconozca el valor incalculable de las mujeres mexicanas, de todas aquellas que han batallado en la sombra y de las que hoy alzan la voz con firmeza y determinación”.

Se debe tener un país con las mismas oportunidades y derechos y reconocer la gran labor de las activistas que generan un cambio, desafiando las normas establecidas; la sanción a deudores morosos y leyes para combatir la violencia contra las mujeres, son aportaciones de esta Legislatura.

