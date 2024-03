ANDRÉS MANUEL Y RICARDO GALLARDO SUPERVISAN TRANSICIÓN AL IMSS-BIENESTAR

• En una primera etapa beneficia a más de medio millón de niñas y niños, mujeres, hombres y adultos mayores de las cuatro regiones del Estado

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, supervisaron la transición de los servicios de salud estatales al Plan Integral de Salud IMSS-Bienestar, que en una primera etapa beneficia a más de medio millón de niñas y niños, mujeres, hombres y adultos mayores de las cuatro regiones del Estado.

En el Hospital Central «Dr. Ignacio Morones Prieto», que fue rescatado con una inversión millonaria, el titular del Gobierno del Estado, destacó que este plan de Salud Integral avanza en San Luis Potosí y garantizará el acceso a la salud y a medicinas a toda persona que lo necesita, principalmente a quienes no cuenta con derechohabiencia.

Con dicho plan se brindará atención médica de calidad en una primera etapa a más de medio millón de niñas y niños, mujeres, hombres y adultos mayores para continuar con la transformación del sector salud. Cabe señalar que San Luis Potosí fue uno de los primeros 15 Estados que se unió al proyecto de salud del Gobierno Federal.

Al respecto, el titular del Gobierno Federal expuso que el IMSS-Bienestar representa el compromiso de mejorar el sistema de salud para las y los potosinos que no cuentan con seguridad social, y un amplio proceso de dignificación de las condiciones laborales del sector mediante la basificación de trabajadoras y trabajadores de la salud, por lo que continuará este proceso en los diferentes hospitales de San Luis Potosí.

