Israel abre paso en el norte Gaza, mientras mantiene cerrado el de Rafah

Israel abrió un paso terrestre al norte de Gaza para permitir la entrada de camiones con harina y combustible

Israel anunció la apertura de un nuevo paso terrestre en el norte de la Franja de Gaza, en coordinación con EE.UU. y al que denominó ‘Erez Occidental’, a fin de incrementar la entrada de ayuda humanitaria en el enclave mientras mantiene cerrado el cruce de Rafah (sur).

“Hoy, decenas de camiones con harina fueron coordinados desde el puerto de Ashdod por encargo del Programa Mundial de Alimentos, tras pasar controles de seguridad”, indicó el Ejército israelí en un comunicado.

Today (Sun), the ‘Western Erez’ Crossing was opened in the area of northern Gaza for the transfer of humanitarian aid.

This was done in accordance with the government directive and in coordination with the US, as part of the effort to increase aid routes to Gaza and to the… pic.twitter.com/Tqosop32F5

— COGAT (@cogatonline) May 12, 2024