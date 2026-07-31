LO MEJOR DEL SEXENIO

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, podrá presumir que el mayor acierto de su gobierno no fue únicamente la expansión, el mejoramiento de la infraestructura y la ampliación de los programas sociales, sino justamente el haber determinado derogar a tiempo la llamada “Ley Serrano” que le estaba ocasionando una crisis política y un riesgo innecesario al proyecto de sucesión gubernamental.

Si él, junto con el diputado más protagonistas en el Congreso del Estado Héctor Serrano Cortés, y con el respaldo de la mayoría legislativa impulsaron esta Ley para coartar la libertad de expresión, aunque bien justificada y disfrazada para sancionar el mal uso o extralimitado de la Inteligencia Artificial, la derogación fue una decisión prudente y correctamente política al eliminar en tiempo ese precepto que colocaba en grave riesgo la expresión colectiva.

Que si los señores y señoras diputadas madrugaron y con ello impidieron la presencia de colectivos y de la prensa en un eventual debate, o bien porque se capturaría la imagen o los rostros de los legisladores que primero la aprobaron y luego le metieron voluntariamente a huevo reversa, en realidad es pecata minuta; la determinación ya estaba tomada y los legisladores no les quedaba de otra más que comer sapos.

Que el diputado Héctor Serrano Cortés se adorne y le ponga crema a sus tacos, diciendo que por él, el tema es debate nacional, pues dejemos que se la crea. Por algún lado debe supurar la herida de algo necesario e irreversible que se discutía a nivel nacional, en las cámaras y en muchos sectores.

Que su Ley llevó a la cárcel a tres comunicadores, nadie más que el Congreso sabe perfectamente que incurrió en un exceso y que ello se penaliza con una indemnización a las partes afectadas.

También debería preocuparle que lidera una bancada y un Congreso fallido luego de que tanto al Gobierno Federal como al nuevo Partido Político Somos México, les fueron admitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, recursos de inconformidad o inconstitucionalidad por la promulgación de una Ley Electoral local sin la consulta previa a los pueblos, comunidades indígenas y grupos vulnerables.

En esta, seguramente no habrá derogación pero sí corrección y tendrá que hacerse, no hay de otra.

ENTRE PARENTESIS

En boca de miles de potosinos está el tema de la sucesión gubernamental. Esperemos que ningún partido olvide que este San Luis Potosí es otro y que generacionalmente nada les dice que es “la herencia maldita o la potosinidad”; quienes fueron o como es que se enriquecieron.

Eso no se dice, solo se suelta el mantra pero sin precisar estructuras, nombres o protagonistas que hoy ya murieron o gozan de cabal salud, incluso que siguen y están prendidos de la ubre gubernamental.

A como avanzan las cosas, ya el gobernador del estado dijo que la gente ya decidió y sabe por quién votará. El tema de la gubernatura está en veremos y habrá que esperar.

Por otro lado, yo no dudo que una figura como Juan Carlos Valladares se convierta en el candidato del PVEM a la presidencia municipal.

Tampoco dudo que por el PAN podría ser Marcelo de los Santos Anaya y Cuauhtli Badillo por MORENA.

Para la gubernatura, sigue en pie la figura de la Senadora Ruth González Silva si es que el PVEM no va en alianza, incluso Ricardo Gallardo Juárez. Si esto es así, la exigencia del centro serán las diputaciones federales.

En otras aspiraciones, la presencia de Gerardo Sánchez Zumaya sigue firme, solo deberá tener cuidado de no llegar a la candidatura ya sea por MORENA o el PT con el estigma de narco candidato, porque júrelo que esa será la narrativa para desprestigiarlo y desgastarlo.

Por otro lado, la simple presencia de Somos México, les abrirá un boquete a MORENA y al Verde.

Su estatuto no permite que los dirigentes de este nuevo partido político contiendan, pero nada les impide hacer trabajo para fracturar el voto de sus principales adversarios.

Esto, sin duda le beneficiará al actual alcalde de la capital quien ya se tardó en romper lanzas con sus oponentes. Seguramente no demorará porque en política se es o no se es, así de sencillo.

Hasta pronto