Gobierno de Enrique Galindo, segundo lugar nacional en eficacia entre las capitales del país: INEGI

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, correspondiente al segundo trimestre de 2026, ubicó a San Luis Capital con una percepción de eficacia 45.1 por ciento superior al promedio nacional.

El Gobierno de la Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, se consolidó en el segundo lugar nacional entre las ciudades capitales del país en percepción de eficacia gubernamental, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondientes al segundo trimestre de 2026. San Luis Capital alcanzó una calificación que se ubica 45.1 por ciento por encima de la media nacional.

Este resultado refleja la percepción ciudadana sobre el desempeño del Gobierno Municipal en la atención de los principales servicios y en la respuesta a las necesidades de la población, lo que permitió a San Luis Capital mantenerse por segundo trimestre consecutivo en la segunda posición entre las capitales evaluadas por el INEGI.

Los resultados de la ENSU respaldan el trabajo impulsado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para fortalecer los servicios públicos, mejorar el entorno urbano y atender las demandas de las familias potosinas, acciones que continúan posicionando a San Luis Capital entre los gobiernos municipales mejor evaluados del país.