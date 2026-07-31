El ex Presidente Vicente Fox ofrecerá conferencia magistral en la Feria de la Proveeduría 2026 del Gobierno de la Capital

La conferencia se realizará el jueves 13 de agosto a las 13:00 horas. Se realizará en Eje 130 número 140 y a podrá seguirse través de las plataformas digitales del Gobierno de la Capital.

La Feria de la Proveeduría 2026, organizada por el Gobierno de la Capital, reunirá a destacados líderes empresariales y conferencistas nacionales e internacionales, entre ellos el ex Presidente de México Vicente Fox Quesada, quien ofrecerá una conferencia magistral para compartir su experiencia en los ámbitos público y empresarial.

Vicente Fox Quesada se desempeñó como Presidente de México de 2000 a 2006. Actualmente es director del Grupo Fox, enfocado en empresas de los sectores agrícola, ganadero, agroindustrial y de manufactura de calzado; además, es Presidente y fundador del Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Centro Fox, con sede en Guanajuato, y Copresidente de la Internacional Demócrata de Centro.

La conferencia se llevará a cabo el jueves 13 de agosto a las 13:00 horas como parte del programa de actividades de la Feria de la Proveeduría 2026. El registro para asistir será gratuito y podrá realizarse en las oficinas ubicadas en Eje 130 número 140, así como a través de las plataformas digitales del Gobierno de la Capital.