Gobierno de la Capital acelera, incluso de noche, la construcción de cruces seguros en avenida Chapultepec

La Dirección de Obras Públicas intensifica los trabajos por instrucción del Alcalde Enrique Galindo para reducir las afectaciones a la circulación y concluir los nuevos lomos de toro que mejorarán la seguridad de peatones y automovilistas.

La Dirección de Obras Públicas del Gobierno de la Capital mantiene un ritmo intensivo de trabajo en la construcción de los nuevos lomos de toro sobre avenida Chapultepec. Por instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, las cuadrillas laboran incluso durante la noche para agilizar la obra, disminuir las afectaciones al tránsito y avanzar en una infraestructura que fortalecerá la seguridad vial en esta importante arteria.

Actualmente se concluye la primera etapa de los trabajos para dar paso a la construcción del siguiente tramo, con el objetivo de completar los reductores de velocidad de banqueta a banqueta. Esta intervención permitirá ofrecer un cruce peatonal más seguro para las personas que diariamente se dirigen al Parque Tangamanga y transitan por la zona.

El Gobierno de la Capital reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia para construir vialidades más seguras y funcionales, privilegiando la movilidad de peatones, ciclistas y automovilistas, al tiempo que se procura reducir al mínimo las molestias durante la ejecución de la obra mediante jornadas de trabajo nocturnas.

La Dirección de Obras Públicas agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía mientras continúan las labores e hizo un llamado a respetar la señalización temporal, disminuir la velocidad y conducir con precaución, a fin de proteger la integridad de todas las personas que utilizan esta vialidad.