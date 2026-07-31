FITCH RATINGS RECONOCE FINANZAS SANAS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

* La calificadora internacional ratificó la nota crediticia del Estado en “A(mex)” con Perspectiva Estable, al reconocer la disciplina financiera que permite mantener un ritmo histórico de inversión pública, obras y programas sociales en beneficio de las y los potosinos.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí informó que la agencia internacional Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia de la entidad en “A(mex)” con Perspectiva Estable, al reconocer la solidez de las finanzas públicas y la capacidad de la administración estatal para cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras, esta evaluación completa puede consultarse https://goo.su/r8LPy

De acuerdo con Fitch Ratings, San Luis Potosí mantendrá un balance operativo promedio de 5 mil 664 millones de pesos, equivalente a aproximadamente nueve por ciento de sus ingresos operativos. Además, proyecta una razón de repago de 1.9 veces, muy por debajo del límite de cinco veces considerado por la calificadora, así como una carga de deuda inferior al 50 por ciento de los ingresos operativos, indicadores que reflejan estabilidad financiera, capacidad de pago y un manejo responsable de los recursos públicos.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que esta evaluación internacional confirma que el Gobierno del cambio mantiene finanzas sanas y capacidad para continuar destinando recursos a las necesidades prioritarias de las familias potosinas.

“Esta ratificación demuestra que en San Luis Potosí administramos los recursos con responsabilidad y transparencia. Las finanzas sanas nos permiten seguir construyendo carreteras, puentes, escuelas y espacios públicos, además de garantizar programas sociales y servicios que llegan directamente a las cuatro regiones del estado. Cada peso se traduce en resultados para las y los potosinos”, expresó el Mandatario Estatal.

La estabilidad financiera alcanzada durante la actual administración ha permitido mantener un ritmo histórico de inversión pública para ejecutar infraestructura estratégica, ampliar el transporte público gratuito, entregar mochilas, útiles y zapatos escolares, acercar atención médica sin costo mediante las Clínicas Rosa, así como llevar programas alimentarios y apoyos sociales a miles de familias, sin comprometer el equilibrio de las finanzas estatales.

Fitch Ratings también prevé que la razón de repago permanecerá por debajo de cinco veces entre 2026 y 2030 y que, una vez atendidos los compromisos financieros programados para 2027, la cobertura financiera mostrará una recuperación gradual, lo que mantiene una perspectiva favorable para las finanzas públicas del Estado.

La ratificación representa una señal de confianza para inversionistas, instituciones financieras y sectores productivos, al acreditar que San Luis Potosí mantiene estabilidad presupuestaria y una administración responsable que permite convertir los recursos públicos en más infraestructura, mejores servicios y resultados tangibles para las y los potosinos.