EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO ENTREGARÁ LA PRÓXIMA SEMANA EL PASO A DESNIVEL DE LA ARENA POTOSÍ

* La nueva infraestructura será inaugurada el 5 de agosto y forma parte del legado de obras que transforman la movilidad en San Luis Potosí, con puentes, avenidas, carreteras y vialidades que hoy conectan mejor a las cuatro regiones del estado.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que el próximo miércoles 5 de agosto será entregado el Paso a Desnivel Vehicular de la Arena Potosí, una de las obras de mayor impacto para la movilidad de la zona metropolitana, que permitirá un acceso más ágil, seguro y ordenado para millones de visitantes durante la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026 y dejará un beneficio permanente para las familias potosinas.

El Mandatario Estatal destacó que esta infraestructura forma parte de la transformación vial que vive San Luis Potosí, donde, después de años sin proyectos de gran calado, hoy se construyen puentes, distribuidores, calles, avenidas y carreteras que modernizan la conectividad y responden al crecimiento de las ciudades. “Estas son obras que pertenecen a las y los potosinos y que permanecerán por generaciones, porque representan progreso, desarrollo y mejores oportunidades para todos”, expresó.

Ricardo Gallardo explicó que el paso a desnivel reducirá de manera significativa los tiempos de traslado entre la capital, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y la zona industrial, al brindar una circulación más eficiente para automovilistas, transporte público, transporte de carga y miles de trabajadores que diariamente recorren este importante corredor.

Añadió que esta nueva vialidad se integra al sistema de infraestructura construido por el Gobierno del Estado, al enlazarse con los puentes del Circuito Potosí en bulevar Valle de los Fantasmas, calle 71, avenida Juárez, la Vía Alterna Sur y el puente del Hospital del Niño y la Mujer, conformando una red que mejora la conectividad y responde a las necesidades de movilidad de una de las zonas con mayor crecimiento económico de la entidad.

Finalmente, el Gobernador destacó que el Gobierno del cambio será recordado por concretar obras de gran dimensión que durante décadas fueron esperadas por la población.

“Estamos construyendo infraestructura que cambia la vida de las personas y que seguirá dando resultados durante muchos años. Ese es el compromiso de un Gobierno que trabaja sin límites para que San Luis Potosí continúe avanzando”, concluyó.