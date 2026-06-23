¿Y SI LE TOMA LA PALABRA?

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Lo expuesto por la dirigente local de MORENA, Rita Ozalia Rodríguez, en el sentido de que su partido aceptaría que el PVEM proponga candidata o candidato a la gubernatura; siempre y cuando se respete el acuerdo del Consejo Político Nacional respecto a que no deberá ser familiar del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, tiene varias interpretaciones.

Primera: MORENA se abre y deja entrever que efectivamente carece de cuadros competitivos para contender por la gubernatura y que los que se inscribirán solo le apuntarán al cerro para pegar en el bordo, como podría ser el caso de alguno de los diputados locales.

Legisladores como Carlos Arreola participará únicamente para hacer crecer su imagen y en un momento dado buscar contender por otro cargo como podría ser la diputación federal. Varios meses en abierta campaña, lo colocarían en buen punto para darse a conocer.

Sobre esto habría que esperar la postura del Huasteco Gerardo Sánchez Zumaya que muchos se la han tomado en serio y que además nadie podrá negar que su crecimiento exponencial es cada vez mayor, tanto como la guerra sucia y campañas de desprestigio en su contra.

Segunda: que la alianza está firme, en la inteligencia de que habrán de respetarse los acuerdos nacionales, es decir, que el PVEM con base en sus estatutos internos y situación legal actual de la Senadora Ruth González Silva podrá competir sola pero sin el respaldo de MORENA.

Tercera: Que la inscripción de los llamados Coordinadores de la Cuarta Transformación, podría ser solo una simulación si es que el PVEM decide que su postulante sea otro menos la Senadora González Silva.

Si es así, las puertas se abren para el Secretario General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez; para el alcalde de Soledad Juan Manuel Navarro y para el Senador Gilberto Hernández Villafuerte. Obvio que no podría compararse el tiempo que lleva en campaña la Senadora, pero cualquiera de los tres mencionados, podrían posicionarse sin problema alguno entre el electorado en pocos meses.

Cuarta.- Otra hipótesis, es que el propio gobernador le diga, si no es que ya le dijo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su esposa se esperará al 2033. De esa manera, y tomándole la palabra a Rita, el PVEM podría postular candidato en 2027 y repetir con Ruth en el 2033. Nada es descartable y todo es posible dentro de los imposibles; 18 años de gobierno no es nada despreciable.

Quinta: Ahora bien, si el Pollo se aferra a que deberá ser su esposa, aún cuando vaya sola en la contienda, es entendible que no tendría el respaldo del aparato federal pero sí de la estructura que ha logrado consolidar el PVEM en todo el territorio potosino. El riesgo de campañas negras para cualquiera será el mismo.

ENTRE PARENTESIS

Muy mal día para el Congreso del Estado

Periodistas defensores de la libertad de expresión, madres buscadoras, taxistas, líderes de organizaciones sociales y de derechos humanos, lograron reventar la sesión del Congreso del Estado donde sería aprobada la reforma a la Ley Electoral.

La peor parte se la llevó el diputado Héctor Serrano y al resto no los bajaron de cobardes, vendidos y agachones, fue lo menos. La mayoría de los legisladores salieron por piernas cuando las y los manifestantes ingresaron y se apoderaron del recinto, en fin esto pasa cuando pasa.

Hasta pronto