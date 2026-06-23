Concluye con éxito el Serial Municipal de Ciclismo Infantil de los Barrios 2026 donde surgen los campeones.  

-La última etapa de realizó en avenida Venustiano Carranza, en el marco de la recreovía dominical donde se contó con una gran participación.

San Luis Potosí. –La Dirección de Deporte Municipal del Gobierno de la Capital, en conjunto con Junior Bike, llevaron a cabo la quinta y última fecha del Seria Municipal de Ciclismo Infantil 2026, donde surgieron los campeones.

La última parada de este serial tuvo como sede la recreovía de avenida Venustiano Carranza en la que se trazaron distancias según la categoría.

El evento tuvo recorridos de acuerdo a las edades pactadas y al finalizar se premió a los ganadores absolutos. Importante destacar que cada etapa representaba la oportunidad de sumar unidades, por lo que tras concluir el serial (de 5 fechas) la sumatoria entregó una clasificación general, de la cual surgieron los siguientes campeones.

En la categoría “Pañal” el título absoluto fue para Karla Montalvo de Impresiones Posadas con 72 unidades. La categoría 5 años varonil fue para Emmanuel Ruiz Nava del Biciraptors con 30 puntos. En femenil el primer lugar general fue de Karen Posadas del equipo Impresiones Posadas al totalizar 66 unidades.

En la categoría 6 años varonil el campeón fue José Daniel Romo del equipo Ojuelos con 45 unidades. En femenil el primer puesto fue de Ariana Rosas del equipo Aguascalientes con 30 puntos. En 7 años varonil el primer lugar fue para Gastón Valdés del Junior Bike con 60 puntos. En femenil el título fue para Regina Lucio del equipo Fénix con 76 puntos.

En la categoría 8 años varonil el primer lugar fue para Eder Quiroz del equipo Ojuelos con 75 puntos. En femenil Anni Torres se quedó con el título para el equipo Chilletín con 60 puntos.

En 9 años varonil el primer lugar fue para Eduardo Rueda de equipo Canel´s con 60 puntos En la rama femenil el título lo consiguió Ximena Hernández del equipo Impresiones Posadas con 45 puntos.

En 10 años varonil el campeonato lo obtuvo Víctor Santiago González del Impresiones Posadas con 75 puntos. En femenil el primer puesto fue para Lia Jaqueline Frau de Aguascalientes con 60 puntos.

En 11 años varonil el primer lugar fue de Emmanuel López Posadas del equipo Impresiones Posadas con 75 puntos. En femenil el título fue de Fátima Rodríguez del equipo Chilletín con 75 unidades totales.

En 12 años varonil el primer lugar fue para Jonathan Ortiz con 69 puntos para el equipo Chilletín. En femenil el primer lugar absoluto fue para Itzel Rodríguez del equipo RDK con 72 puntos.

La categoría 13 años varonil fue dominada por Julián Charcas del equipo Impresiones Posadas con 72 puntos. En femenil el primer lugar fue para María Fernanda Posadas del Impresiones Posadas con 75 puntos.

En 14 años varonil la clasificación la dominó Alejandro Ortiz del Impresiones Posadas con 72 puntos. En femenil el sitio de honor fue de Mia Jaqueline Posadas del Impresiones Posadas con 30 puntos.