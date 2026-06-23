Como parte de sus procesos continuos de evaluación y con el firme compromiso de mantener la excelencia académica que la caracteriza, la Escuela Estatal de Música de San Luis Potosí llevó a cabo con éxito la aplicación del examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) a los alumnos de sus tres programas de nivel superior.
La jornada de evaluación académica se desarrolló de manera ordenada en las instalaciones de la institución, convocando a los estudiantes próximos a egresar de las tres licenciaturas que se imparten en este centro de estudios: la Licenciatura en Educación Musical, la Licenciatura en Instrumentista de Orquesta y la Licenciatura en Composición Musical.
Esta evaluación externa representa un paso fundamental para la comunidad escolar, ya que permite medir de manera objetiva los conocimientos, competencias y habilidades adquiridas por los futuros profesionales del arte sonoro a lo largo de su formación. Asimismo, los resultados de este examen sirven como una herramienta clave para el fortalecimiento de los planes de estudio y la mejora continua de la calidad educativa de la institución.
Las autoridades de la Escuela Estatal de Música, encabezadas por la dirección del plantel, externaron su reconocimiento a los alumnos por su dedicación y compromiso al presentar esta prueba, así como al personal docente y administrativo que coordinó la logística para que la jornada se realizara sin contratiempos.
Con acciones como esta, la Escuela Estatal de Música reafirma su posición como una institución líder en la formación artística y profesional dentro del estado, asegurando que sus egresados en educación, ejecución y composición cuenten con el respaldo y los estándares de calidad que demanda el panorama musical contemporáneo.
Exitosa aplicación del examen CENEVAL en la Escuela Estatal de Música de San Luis Potosí
Como parte de sus procesos continuos de evaluación y con el firme compromiso de mantener la excelencia académica que la caracteriza, la Escuela Estatal de Música de San Luis Potosí llevó a cabo con éxito la aplicación del examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) a los alumnos de sus tres programas de nivel superior.