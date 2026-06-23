​Exitosa aplicación del examen CENEVAL en la Escuela Estatal de Música de San Luis Potosí

Como parte de sus procesos continuos de evaluación y con el firme compromiso de mantener la excelencia académica que la caracteriza, la Escuela Estatal de Música de San Luis Potosí llevó a cabo con éxito la aplicación del examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) a los alumnos de sus tres programas de nivel superior.

​La jornada de evaluación académica se desarrolló de manera ordenada en las instalaciones de la institución, convocando a los estudiantes próximos a egresar de las tres licenciaturas que se imparten en este centro de estudios: la Licenciatura en Educación Musical, la Licenciatura en Instrumentista de Orquesta y la Licenciatura en Composición Musical.

​Esta evaluación externa representa un paso fundamental para la comunidad escolar, ya que permite medir de manera objetiva los conocimientos, competencias y habilidades adquiridas por los futuros profesionales del arte sonoro a lo largo de su formación. Asimismo, los resultados de este examen sirven como una herramienta clave para el fortalecimiento de los planes de estudio y la mejora continua de la calidad educativa de la institución.

​Las autoridades de la Escuela Estatal de Música, encabezadas por la dirección del plantel, externaron su reconocimiento a los alumnos por su dedicación y compromiso al presentar esta prueba, así como al personal docente y administrativo que coordinó la logística para que la jornada se realizara sin contratiempos.

​Con acciones como esta, la Escuela Estatal de Música reafirma su posición como una institución líder en la formación artística y profesional dentro del estado, asegurando que sus egresados en educación, ejecución y composición cuenten con el respaldo y los estándares de calidad que demanda el panorama musical contemporáneo.