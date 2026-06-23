«MUJERES CONTRA EL CÁNCER» CONTINÚA SU RECORRIDO PROMOVIENDO LA DETECCIÓN OPORTUNA, EN SOLEDAD

* A través del Servicio Médico Municipal y en coordinación con los Servicios de salud del Estado, se realizan jornadas de exploración mamaria, papanicolaou y canalización médica para fortalecer la prevención en mujeres.

El Servicio Médico Municipal mantiene activa la campaña “Mujeres contra el Cáncer”, en coordinación con los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la detección oportuna y acercar estudios preventivos a las mujeres del municipio mediante unidades móviles, consultas y estudios como Papanicolau y mastografía, reforzando una estrategia de atención cercana a las familias de Soledad de Graciano Sánchez, enfocada en la prevención y el cuidado integral de la salud, siguiendo la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La campaña contempla valoraciones médicas, toma de muestras y exploración mamaria, además de la canalización inmediata en caso de detectar posibles hallazgos a la Unidad de Especialidades Médicas (UNEM), con el fin de garantizar seguimiento oportuno y reducir riesgos asociados al cáncer de mama y cervicouterino, y tiene la finalidad de generar conciencia sobre la importancia de revisiones periódicas anuales, promoviendo la confianza en espacios de atención pensados para las mujeres y su bienestar.

Durante este primer bloque se programaron siete jornadas en distintos puntos del municipio, con atención en consultorios médicos gratuitos y unidades móviles, destacando la visita a la zona de Pavón y la próxima jornada en Cabecera Municipal; además, se prevé la apertura de dos fechas adicionales, cuyos puntos serán dados a conocer a través de canales oficiales, manteniendo el horario de atención de 9:00 a 14:00 horas, con el propósito de facilitar el acceso a más usuarias.

La respuesta ciudadana ha sido constante, aunque aún persisten resistencias derivadas de factores culturales y de desinformación que limitan la participación plena; aun así, el acercamiento directo a las comunidades ha permitido incrementar la asistencia y reforzar el mensaje de que la salud es una prioridad.

El cambio que se vive en Soledad se refleja en estas acciones de prevención que acercan servicios, escuchan a la población y fortalecen el cuidado de las mujeres, impulsando una atención más humana y cercana en cada jornada.