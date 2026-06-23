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SOLEDAD

MUNICIPIO DE SOLEDAD PREPARA UN VERANO DE ARTE Y APRENDIZAJE PARA NIÑOS Y NIÑAS

By Redacción
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martes, junio 23, 2026

* Casa de Cultura lanza “Fábrica de Sueños 2026”, una expedición creativa para niñas y niños de entre 7 y 12 años de edad.

Con el objetivo de brindar espacios seguros, educativos y cercanos para el desarrollo de la niñez, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Cultura Municipal, anunció el arranque de la edición “Fábrica de Sueños 2026: Expedición Creativa de Verano”, un innovador campamento dirigido a niñas y niños de entre 7 y 12 años de edad, que iniciará el próximo 6 de julio en la Casa de Cultura, ubicada en Blas Escontría número 604, en la zona Centro, y se desarrollará de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, durante cinco semanas.

El director de Cultura Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera destacó que por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz se impulsan programas que acercan el arte y la cultura a las familias, promoviendo la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo entre la niñez. “Queremos que los niños vivan un verano diferente, lejos de las pantallas y cerca de la imaginación, el arte, la lectura, la música y la exploración de su comunidad, esta expedición busca despertar talentos, fortalecer la confianza y sembrar sueños que perduren toda la vida”, expresó.

La “Expedición Creativa de Verano” contempla cinco experiencias temáticas: “El Gabinete de las Maravillas”, enfocada en la curiosidad y la observación; “Guardianes del Territorio”, para descubrir la riqueza natural y cultural de la comunidad; “Cazadores de Historias”, que convertirá a las y los participantes en pequeños periodistas y narradores; “Sonidos, Arte e Imaginación”, dedicada a la música y la creación colectiva, y “Museo de los Sueños”, una exposición final en la que las niñas y niños compartirán con sus familias todo lo aprendido; además, cada semana contará con la participación de artistas, ilustradores, cronistas, cuentacuentos, periodistas y músicos invitados.

Las personas interesadas pueden solicitar informes e inscribirse al teléfono 44 46 62 37 49; con este programa, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de estar cerca de las familias y generar oportunidades de aprendizaje y sana convivencia para la niñez, porque el cambio que se vive en Soledad también se construye a través de la cultura, la imaginación y los sueños de las nuevas generaciones.

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