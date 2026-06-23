Gobierno de la Capital continúa con el mejoramiento integral del primer cuadro de la ciudad

Con el programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis”, repara diversas vialidades para hacerlas más seguras y funcionales.

En el marco del programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis”, el Gobierno de la Capital continúa con el mejoramiento integral de las vialidades del primer cuadro de la ciudad, con el fin de hacerlas más seguras y funcionales.

Como parte de la visión de trabajo impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, la cuadrilla de Respuesta Inmediata de la Unidad de Gestión del Centro Histórico realiza labores de bacheo distintos puntos de la zona centro, trabajos adicionales a las labores que se realizan para el mejoramiento a fondo de la Plaza de Armas.

Asimismo, la UGCH informó que, de manera coordinada con la Dirección de Servicios Municipales, se trabaja en la limpieza y mantenimiento permanente de las plazas y jardines más representativos de San Luis Potosí.

La dependencia indicó que con estas acciones se avanza en objetivo del alcalde Enrique Galindo de dar nueva vida y rescatar el esplendor de primer cuadro de la ciudad, para que vuelva a ser el corazón de las actividades comerciales y turísticas de San Luis Potosí.