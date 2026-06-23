Protección Civil Municipal refuerza inspecciones en gimnasios de la capital

Las supervisiones tienen como objetivo verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y la normatividad vigente.

Se revisan permisos de operación, equipo de emergencia e instalaciones aptas para el desarrollo de actividades físicas.

Con el compromiso de fortalecer la prevención de riesgos y garantizar espacios seguros para la ciudadanía, la Dirección Municipal de Protección Civil continúa realizando visitas de inspección a centros de entrenamiento físico ubicados en la capital potosina.

Durante estas acciones de inspección, personal verifica que los establecimientos cuenten con las medidas de seguridad necesarias para su operación, entre ellas extintores en condiciones óptimas de funcionamiento, rutas y salidas de emergencia debidamente habilitadas, así como la documentación y permisos correspondientes establecidos por la normatividad vigente.

De igual manera, se revisa que las instalaciones dispongan de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades físicas y deportivas que ofrecen, con el propósito de reducir riesgos y brindar condiciones seguras tanto para usuarios como para trabajadores.

La Dirección Municipal de Protección Civil destacó que estas inspecciones forman parte de las acciones permanentes orientadas a fomentar una cultura de la prevención y el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de seguridad.

Finalmente, la dependencia exhorta a las y los propietarios de centros de entrenamiento físico a mantener vigentes sus permisos, así como en correcto estado las medidas y equipos de seguridad, a fin de salvaguardar la integridad de la población y garantizar una operación responsable, segura y conforme a la ley.