¡Único! Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista de la historia en anotar en seis Mundiales

Cristiano Ronaldo se convirtió este día en el primer futbolista de la historia en anotar en seis Mundiales (categoría absoluta o Mayor).

Tras marcar ante Uzbekistán, el portugués extendió un legado individual que ya era exclusivo desde Qatar 2022 al ser el único en ‘mojar’ en cinco Copas del Mundo.

Así llegó su noveno tanto en la máxima justa del balompié y el número 974 en su carrera profesional.

Minutos más tarde llegó el 975 y su décimo de todos los tiempos en la máxima justa del balompié.

Cabe destacar que en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022, CR7 sólo marcó una anotación, aunque en Rusia 2018 hizo cuatro, incluido un triplete ante España en fase de grupos que valió un 3-3 a los suyos.

Asimismo, el extremo lusitano ostenta junto a Lionel Messi el récord de más participaciones en Copa del Mundo; ambos con seis.

Con información de Latin Us