LLEGAN LAS PLACAS MUNDIALISTAS AL ESTADIO LIBERTAD FINANCIERA

• La Secretaría de Finanzas instalará un módulo especial el 24 de junio de 13:00 a 18:30 horas, previo al encuentro México vs. Chequia, para facilitar el trámite de placas mundialistas.

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para acercar los servicios gubernamentales a la ciudadanía y fortalecer la atención en espacios de convivencia familiar y deportiva, la Secretaría de Finanzas (Sefin) instalará un Módulo Móvil de Placas Mundialistas en el Estadio Libertad Financiera el próximo 24 de junio, en un horario de 13:00 a 18:30 horas, previo al encuentro entre las selecciones de México y Chequia. Esta acción permite que San Luis Potosí continúe sumándose al ambiente futbolístico que se vive rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las y los aficionados que asistan al encuentro podrán realizar exclusivamente el trámite de las placas mundialistas, una edición conmemorativa que permite portar en sus vehículos un distintivo alusivo a la máxima fiesta del futbol internacional. Con estas acciones, el Gobierno del Estado acerca más apoyo sin límites a las familias potosinas, mediante servicios accesibles y cercanos.

La Secretaría de Finanzas invitó a las y los potosinos a aprovechar esta alternativa de atención rápida y cercana, que combina la pasión por el deporte con servicios accesibles para la población. Las placas mundialistas tienen un costo de recuperación de 500 pesos y podrán obtenerse por las personas que se encuentren al corriente en sus pagos de control vehicular, hayan realizado el canje o reposición de placas correspondiente y presenten identificación oficial vigente (INE) y tarjeta de circulación. Estas acciones reflejan el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí, al facilitar trámites y acercar los servicios públicos a donde se encuentra la ciudadanía.