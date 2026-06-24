Por aire, tierra y mar, Testigos de Jehová advierten contra el colapso inminente de la humanidad.

Toño Martinez

Utilizando diversos medios de información y transporte , la congregación religiosa Testigos de Jehová intensificó una cruzada de advertencia contra el cataclismo final que amenaza al mundo, cotejando señales proféticas consignadas en la Biblia con la serie de calamidades que están ocurriendo.

En los 239 países donde tienen presencia, entre ellos México, los Testigos de Jehová -que carece de templos- y se reúnen en recintos rentados , prestados para llevar a cabo sus cultos y congresos internacionales, por lo general mensuales, utilizan desde helicópteros, barcos, lanchas, caballos, asnos o realizan jornadas de recorridos a pie para notificar hasta los lugares más distantes como la maldad, ausencia de Dios o Jehova como -denominación que prefieren- conductas delincuenciales en inmorales, destrucción del medio ambiente y contaminación que propician el calentamiento global con climas extremos, terremotos y huracanes potentes de la historia que causan una devastación terrible con cientos miles de muertos, pandemias, plagas, están profetizados y ya ocurren por la desobediencia a Dios y a Jesús

Tal vez haya tragedias irreversibles pero consideran que aún existe una remota esperanza de salvación para unos pocos, señaló un miembro de la congregación que pidió el anonimato.

En este momento feligreses de Ciudad Valles se sumaron a brigadas que llevan la palabra, entregan folletos, Biblias y textos en diversos idiomas en Monterrey para concientizar sobre el cataclismo que viene, indicó.