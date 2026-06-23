GOBIERNO ESTATAL FORTALECE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER EN LAS MUJERES

• La instalación del Comité Estatal de Cáncer en la Mujer impulsará estrategias de prevención, detección oportuna y atención integral para proteger la salud de las potosinas.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de acercar servicios de salud de calidad y reforzar las acciones preventivas en beneficio de las familias potosinas, los Servicios de Salud realizaron la instalación del Comité Estatal de Cáncer en la Mujer, órgano que coordinará esfuerzos para fortalecer la prevención, detección oportuna y atención del cáncer de mama y cervicouterino.

Durante la toma de protesta de sus integrantes, la titular de la dependencia, Leticia Mariana Gómez Ordaz, destacó que la creación de este órgano colegiado permanente deriva de los acuerdos establecidos en la Reunión Nacional de Cáncer de la Mujer y permitirá consolidar la coordinación entre instituciones públicas, privadas y organizaciones civiles para impulsar acciones sin límites orientadas a reducir la incidencia y mortalidad por estos padecimientos.

El comité quedó integrado por el IMSS Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), asociaciones civiles, hospitales privados, la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado y dependencias estatales, además de contar con el acompañamiento del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR). Este trabajo consolida el cambio que se vive y se siente al fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud y ampliar los servicios de mastografía, ultrasonido, laboratorio y colposcopía para beneficio de las mujeres potosinas.