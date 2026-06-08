UNA GOLONDRINA NO HACE VERANO

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

La soberana tunda electoral que le propinó el PRI a MORENA en Coahuila es tal vez una excepción y no significa que un resultado de ese tamaño se presente en el 2027. En un estado donde gobierna el Tricolor era de esperarse hicieran uso de las viejas prácticas de la hegemonía de los Moreira que se ha instalado en aquel estado.

Aquí lo extraño e inconcebible, es que si MORENA ya los conoce y sabe de qué pata cojean, se ignora la razón por la cual no cuido el proceso. La postura de la dirigencia nacional de MORENA fue tibia, tardía y fuera de contexto. ¿Cómo es que la 4T, con todo el aparato del Estado no hubiese advertido que se cometerían las peores mañas del priismo coahuilense?

El uso de la fuerza pública en contra de representantes y militantes de MORENA, la utilización de un QR para identificar y constatar que votantes lo hicieron a favor del PRI a cambio de dinero, los carruseles y otras operaciones que el priismo ve como normales, les pasó de noche a los morenistas.

En un escenario así, se vale la “Roque señal”. Sea por Dios.

¿Acaso MORENA no podía haber echado mano de todo el aparato de inteligencia del Estado, incluyendo a la propia Unidad de Inteligencia Financiera como para darse cuenta de cómo se operaría el día de las elecciones? ¿Qué la Guardia Nacional se encuarteló como para dejar manos libres a las policías estatal y municipales? Pues parece que sí.

Si la elección se lleva a tribunales y es en esa instancia donde habrá de darse un veredicto, en verdad que lamentable que un proceso que debería ser abiertamente democrático se judicialice.

En calidad de mientras, el PRI ya cantó victoria en los 16 distritos electorales en disputa y su líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas anda más que insoportable y no le cabe un alfiler.

Si en el 2027 los partidos políticos no cuidan el proceso electoral, todos los institutos en contienda harán lo suyo y enlodarán el proceso.

Si esta experiencia no le llena el ojo a MORENA, que no le quepa la menor duda que se las volverán a hacer; ya sea con dinero, con el uso de la fuerza pública local, con el robo de urnas, con la compra de voluntades, con operaciones carruseles, con el reparto de despensas y con sofisticados sistemas electrónicos para pagar el voto a su favor.

Aquí en San Luis Potosí, estamos a 364 días de los comicios federales, estatales y municipales. Existen muchos aspirantes para los Congresos y para los municipios, sin embargo, para la gubernatura los partidos políticos tendrán que echar mano de personajes altamente competitivos, a prueba de balas y a prueba de carpetas de investigación que no los vincule con los malosos.

No solo se trata de alcanzar la nominación de Coordinadores Estatales, Distritales o Municipales para luego convertirse en candidatos. Por Ley tendrán que acreditar el no estar mínimamente relacionados con la delincuencia organizada o con la corrupción institucionalizada.

Parece algo sencillo o fácil de decir que están limpios, pero demostrarlo será otra cosa. Muchos, y conste que estamos a una relativa y larga distancia pisarán tierra o pedirán paro.

En MORENA, en el PRI, en el PVEM y el PAN – por ejemplo, algunos de sus candidatos serán señalados en el inframundo de las redes sociales de narco políticos, huachicoleros o vende patrias.

En su conjunto, todos los partidos requieren postulantes bien formados, competitivos, conocidos y capaces.

Antes del proceso electoral, todos los partidos, sin excepción alguna, deberán ponerse muy listos para que no cometan o suceda lo que pasó en Coahuila. 2027 será una elección de Estado y todo mundo deberá estar muy atento a como se muevan sus estructuras, pero sobre todo los recursos, la propaganda y los programas sociales. Mínimo.

Hasta pronto