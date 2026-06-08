Policía de la Capital detiene a presunto «desplazador» de tarjetas bancarias en el Centro Histórico

La efectiva acción se logró derivado de trabajo de inteligencia y seguimiento a casos de fraudes y robo de tarjetas bancarias en la ciudad.

El implicado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable participación en el robo de tarjetas a cuentahabientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, a través de una estrategia puntual de seguimiento a desplazadores de tarjetas bancarias, logró detener a un hombre de 66 años señalado por presuntamente dedicarse al robo de tarjetas bancarias a cuentahabientes en instituciones financieras del Centro Histórico.

Como resultado de la coordinación entre el sistema de videovigilancia del C4 Municipal y oficiales de Guardia Municipal, se dio seguimiento en tiempo real a un individuo que había sido detectado entrando y saliendo de diversas sucursales bancarias ubicadas en la zona centro, comportamiento que coincidía con patrones relacionados con el denominado «desplazamiento de tarjetas».

Con las características físicas y de vestimenta proporcionadas por videovigilancia, los agentes se trasladaron de inmediato a la sucursal BBVA ubicada en la intersección de las calles Allende y Julián de los Reyes, donde localizaron al individuo.

Al percatarse de la presencia policial, intentó retirarse del lugar de manera evasiva, por lo que fue interceptado para realizar una inspección preventiva.

Durante la revisión, el sujeto identificado como Rafael «N» de 66 años, fue encontrado en posesión de siete tarjetas bancarias de distintas instituciones financieras, varias de ellas a nombre de terceros, además de billetes de distintas denominaciones y dos teléfonos celulares.

En el lugar, personal de seguridad privada y directivos del banco señalaron directamente al detenido como la persona que momentos antes había engañado a una adulta mayor para intercambiarle su tarjeta bancaria mientras utilizaba un cajero automático. Asimismo, confirmaron que 3 de las tarjetas aseguradas no correspondían al ahora detenido.

Tras su aseguramiento, Rafael «N» fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica por su probable participación en hechos constitutivos de delito relacionados con fraude y robo de tarjetas bancarias.