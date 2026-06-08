Gobierno de la Capital avanza en la digitalización de los Centros de Desarrollo y Aprendizaje

Por instrucción del alcalde Enrique Galindo Ceballos, la Dirección de los CDA incorporó sistemas tecnológicos en beneficio de más de 300 usuarias y usuarios del centro ubicado en Valle de San José.

La directora Pilar Zárate Delgadillo destacó que la medida forma parte de la estrategia de tecnificación municipal para ofrecer un mejor servicio y mayor seguridad.

Con este nuevo esquema se fortalece el control de acceso, la seguridad interna y el seguimiento administrativo de los programas.

Con el objetivo de cumplir con la visión de modernización impulsada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Gobierno de la Capital, a través de la Secretaría de Bienestar Municipal y la Dirección de Centros de Desarrollo y Aprendizaje (CDA), llevó a cabo la entrega de más de 300 credenciales a usuarias y usuarios del CDA «Valle de San José», avanzando firmemente en la tecnificación y digitalización de estos espacios comunitarios para ofrecer un mejor servicio, mayor organización y seguridad.

Esta iniciativa responde al compromiso del presidente municipal de elevar la calidad de la atención ciudadana mediante el uso de herramientas tecnológicas que optimicen la organización interna, agilicen la administración de los servicios y brinden una mayor certeza a las familias potosinas que diariamente acuden a capacitarse.

Al respecto, la directora de los Centros de Desarrollo y Aprendizaje, Pilar Zárate Delgadillo, señaló que este proceso representa una reingeniería en la operación de los recintos, transitando hacia un modelo digital que garantiza un entorno óptimo para el desarrollo humano y el aprendizaje.

“La credencialización de las y los usuarios de los Centros Comunitarios permite contar con un registro confiable de las personas que participan en las actividades, talleres y programas que se ofrecen. Esto facilita la organización, el seguimiento de beneficiarios y la correcta administración de los servicios”, explicó la funcionaria municipal.

Zárate Delgadillo enfatizó que la implementación de este esquema tecnológico no solo impacta en la eficiencia de los procesos formativos, sino que incide de manera directa en el bienestar de la población usuaria al interior de los inmuebles. “Además, fortalece la seguridad dentro de las instalaciones al permitir la identificación de los usuarios y el control de acceso, contribuyendo a generar espacios más ordenados y seguros para toda la comunidad”, apuntó.

Con la digitalización del padrón en el CDA Valle de San José, el Ayuntamiento de San Luis Potosí avanza firmemente en la consolidación de infraestructura social de vanguardia, reafirmando que la modernización institucional y el resguardo de la integridad ciudadana son la máxima Garantía de Bienestar para las familias de la capital.