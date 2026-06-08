Sin alianza, PRI, PAN y MC en desventaja contra el Verde y MORENA en 2027

CAMINANTE

Toño Martinez

Si los partidos políticos PRI, PAN y MC no dejan de lado su presunta fuerza electoral y no van en alianza, poco o nada tendrán que hacer frente al Verde Ecologista y MORENA en las elecciones del 2027 en San Luis Potosí, como tampoco la mayor parte de las 17 gubernaturas que se disputarán el 6 de Junio del año siguiente.

La euforia que embriaga al Partido Revolucionario Institucional por haber inflingido la peor derrota electoral al Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Coahuila, ganando los 16 Distritos Electorales, es decir el Congreso Local es justificada, por supuesto, igual que la sublimación de su líder Alejandro Moreno Cárdenas -Alito- al presumirlo p,ero no prueba una recuperación absoluta del partido ni garantiza el triunfo en los comicios si va solo, en las 17 gubernaturas que se disputarán el próximo año.

Entre los estados donde se vislumbra que no tiene posibilidades es San Luis Potosí, donde el Partido Verde Ecologista es una auténtica fortaleza.

Agregado a su debilitada militancia, no tienen hasta ahora perfiles que resulten atractivos para el electorado potosino y necesariamente tendrán que buscar entre la sociedad civil pero primero deberán convencer de llevar sus colores porque la confianza está perdida.

Es casi un hecho que el PRI y el PAN irán en coalición, pero juntos no alcanzarían los votos para ganar.

Necesitan candidatos a alcalde para los 58 municipios, uno para la gubernatura, 27 para Diputados locales y 12 para federales.

¿Los tienen?

Quienes quieran sobran, pero no quienes puedan. Y las figuras que saltaron al ruedo para aprobar la aceptación popular no están para aventurar ningún resultado favorecedor, su abanderado seguro sería Enrique Galindo Ceballos, quien sin embargo no pinta para nuevas generaciones de votantes y de las anteriores falta confianza.

Por parte de MORENA la carta más visible es Gerardo Sánchez Zumaya pero no tiene oficio político, experiencia, ni proyecto claro, sino resentimiento contra el gobernador actual Ricardo Gallardo Cardona y eso, no le gusta a la gente.

El PRI recibió una inyección de adrenalina política con lo de Coahuila pero no es suficiente.