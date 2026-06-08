Keiko Fujimori habla de “empate técnico” en Perú y promete respetar resultados

La candidata derechista Keiko Fujimori afirmó que respetará los resultados de las elecciones presidenciales de Perú, celebradas este domingo 7 de junio, después de conocer que el conteo rápido le ubica como perdedora por un estrecho margen contra el izquierdista Roberto Sánchez; aunque señaló que “van a ser días largos” hasta que se sepa el resultado final.

Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón serán días largos hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido, que utiliza aproximadamente mil actas de 90 mil que se tiene a nivel nacional”; expresó la hija del finado Alberto Fujimori en un breve pronunciamiento.

La candidata, a quien las proyecciones de Ipsos Perú le dan un 49.7 % frente al 50.3 % de Roberto Sánchez, aseguró que respetará los resultados electorales cuando el escrutinio llegue al 100 % y animó a su contrincante a hacer lo mismo.

Quiero decir al pueblo peruano (que) no pierda la esperanza, necesitamos calma y serenidad y vamos a esperar con mucha fe el resultado final”; señaló la derechista entre aplausos de miembros de su partido, Fuerza Popular.

Reiteró que el trabajo de los observadores de la organización, que según sus palabras llegan a 95 mil personas, es “doblemente importante” pues deben contar una a una las actas para respetar la “voluntad popular”.

Postura distinta a la de 2021

Cabe recordar que en las elecciones de 2021, Keiko Fujimori no respetó los resultados que daban como ganador al expresidente Pedro Castillo (2020-2021), quien la venció por unos 40 mil votos; y denunció sin pruebas sólidas un supuesto fraude en su contra, al punto de tratar de anular miles de votos para revertir los resultados a su favor.

Este domingo, otra muestra oficial de actas oficiales realizada por la encuestadora Datum, con un margen de error del 1.9 %, situó a Sánchez con un 50.14 % de las votaciones y a Fujimori con un 49.86 %.

Los resultados de estas proyecciones confirman que la elección entre Fujimori y Sánchez se resolverá de manera muy ajustada, de forma similar a las dos elecciones previas, que se definieron por apenas 40 mil votos de diferencia.

Con información de EFE