SAN LUIS, LISTO PARA RECIBIR A TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS DURANTE EL MUNDIAL

• La ubicación estratégica, la conectividad, la seguridad y la infraestructura fortalecen las condiciones para recibir visitantes y generar una importante derrama económica.

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien ha impulsado durante los últimos años el fortalecimiento de la conectividad, la infraestructura y la promoción turística de las cuatro regiones, San Luis Potosí cuenta hoy con las condiciones para consolidarse como un destino complementario de gran atractivo durante el Mundial de Fútbol que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en México. Su ubicación privilegiada, la paz social y una amplia oferta de servicios representan ventajas importantes para recibir visitantes nacionales y extranjeros.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó que el Estado está preparado para aprovechar esta oportunidad histórica y atraer un importante impacto económico de hasta un 20 por ciento derivado del flujo turístico que generará la competencia deportiva. El trabajo realizado en infraestructura, movilidad y promoción turística refleja el cambio que se vive y se siente en una entidad cada vez más competitiva, capaz de ofrecer experiencias culturales, naturales y gastronómicas de calidad para las y los visitantes.

Además, hace días el Mandatario Estatal presentó las actividades de Somos Pasión Sin Límites, una propuesta que permitirá a habitantes y turistas disfrutar de los encuentros mundialistas. Este impulso sin límites también contempla seguridad y atención a visitantes, con vigilancia permanente en la red carretera y municipios participantes, fortaleciendo la confianza y las condiciones para una estancia segura y satisfactoria.