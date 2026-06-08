GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDA ALIANZA CON ALEMANIA PARA IMPULSAR MÁS INVERSIÓN Y EMPLEO

• La confianza de empresas alemanas fortalece el crecimiento económico de San Luis Potosí y abre nuevas oportunidades para el desarrollo de sectores estratégicos.

Gracias al apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la promoción económica y generar condiciones favorables para la inversión, San Luis Potosí continúa consolidando su relación con socios internacionales. En una reunión encabezada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Mario García Valdez, y representantes del Consulado de la República Federal de Alemania para Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí, se refrendó la colaboración económica, comercial y cultural entre ambas partes.

Durante el encuentro, en el que participó el cónsul honorario de Alemania, Thomas Wagner, se destacó que el país europeo es actualmente el principal inversionista de Europa en la entidad y el segundo a nivel mundial, con una Inversión Extranjera Directa acumulada de 3 mil 576.8 millones de dólares entre 2006 y 2025. Este crecimiento demuestra el cambio que se vive y se siente mediante una economía más dinámica, competitiva y atractiva para el capital internacional.

Actualmente operan en el Estado 47 sociedades con capital alemán en sectores como manufactura, comercio, servicios y transmisión de energía, con presencia destacada en la capital y Villa de Reyes. Además, durante 2024 las exportaciones potosinas hacia Alemania alcanzaron los 498 millones de dólares, de los cuales el 91.6 por ciento correspondió a la industria automotriz y de motores, resultado de un desarrollo sin límites que fortalece la generación de empleos especializados y nuevas oportunidades para las y los potosinos.