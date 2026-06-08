GOBIERNO ESTATAL GARANTIZA MÁS DE 5 MIL ESPACIOS EN PREPARATORIAS

• Las 46 preparatorias del SEER en las cuatro regiones del Estado ofrecen oportunidades para que más jóvenes continúen su formación académica.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer el acceso a la educación y generar mayores oportunidades de desarrollo para la juventud potosina, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) avanza en el proceso de admisión de sus 46 preparatorias distribuidas en las cuatro regiones del Estado, donde este ciclo escolar se ofertan más de 5 mil espacios para estudiantes que buscan continuar su formación académica.

El director general del SEER, Martín Rodríguez Ramírez, destacó que se garantiza un lugar para las y los aspirantes, atendiendo la encomienda del Gobierno del Estado de brindar apoyo sin límites a las y los jóvenes, para que la educación continúe siendo la mejor herramienta para enfrentar los desafíos, acceder a mejores oportunidades y construir un futuro con bienestar.

El examen de selección-diagnóstico para el ingreso de nuevo estudiantado se aplicó el pasado 6 de junio y los resultados se darán a conocer el próximo 20 de junio. Las listas de aceptación serán publicadas en cada plantel y posteriormente se realizará el proceso de reubicación de aspirantes que no hayan sido admitidos en su primera opción, como parte del cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí para garantizar que nadie se quede sin oportunidades de estudiar.