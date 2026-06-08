AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ENVERDECE CON MÁS REFORESTACIÓN EL PARQUE LINEAL

* La reforestación en espacios públicos contribuye a mejorar la calidad del aire, generar entornos más agradables y fomentar el respeto por la naturaleza entre niñas, niños y jóvenes, destaca Ecología Municipal.

Con el objetivo de generar espacios más saludables, contribuir a la mejora de la calidad del aire y fortalecer áreas de convivencia para las familias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Ecología, realizó la segunda jornada de reforestación en el Parque Lineal de Hogares Populares Pavón, donde fueron plantadas alrededor de 40 nuevas especies arbóreas en zonas aptas para su desarrollo, como parte de la política ambiental cercana a la ciudadanía que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

Durante esta jornada se colocaron especies como palma, pino ciprés, pino limón y pirul chino, sumándose a los ejemplares que previamente habían sido sembrados en este espacio público; además de la plantación, la dependencia mantiene un programa permanente de seguimiento para garantizar el adecuado crecimiento de cada árbol mediante labores de mantenimiento y riego.

La directora de Ecología Municipal, Yazmín Luna Barrios afirmó que el compromiso de la Administración Municipal es asegurar resultados duraderos para el beneficio de la población. “Nuestra labor no termina al plantar un árbol, también damos seguimiento a cada especie mediante un plan de riego y cuidado permanente; estamos convencidos de que proteger el medio ambiente requiere acciones responsables y constantes que beneficien a las familias de Soledad”, expresó.

La funcionaria detalló que actualmente se aplica un esquema de riego cada tercer día con agua tratada y que durante este año se mantiene una meta de cinco mil árboles plantados en todo el municipio, con un avance aproximado de mil 500 ejemplares. Añadió que las jornadas de reforestación continuarán en áreas comunes de colonias y escuelas, acompañadas de actividades de educación ambiental y protección animal, como parte del cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, para construir un municipio más ordenado, sustentable y cercano a su gente.