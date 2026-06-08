EN PRÓXIMOS DÍAS, LA INAUGURACIÓN DEL MEGA PUENTE SUPERIOR VEHÍCULAR EN SOLEDAD DE G. S.

* La colocación de tensores, trabajos de pintura y acciones de limpieza forman parte de la etapa final de una obra que fortalecerá la movilidad de miles de usuarios diariamente.

Soledad de Graciano Sánchez continúa consolidándose como un municipio con mayor conectividad, y con un cambio verdadero en desarrollo urbano con al avance en la construcción del Puente Superior Vehicular Circuito Potosí-Valle de los Fantasmas, una obra estratégica impulsada por el Gobierno del Estado que registra un importante progreso y que en los próximos días será abierto a la ciudadanía.

Este proyecto fortalecerá la movilidad de miles de personas que diariamente transitan por esta zona, en concordancia con la visión de crecimiento, cercanía y bienestar que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha destacado que se trata de uno de los proyectos de movilidad más grandes realizado en el municipio.

De acuerdo con información por parte de autoridades estatales, recientemente concluyó la instalación de las estelas que forman parte de la estructura atirantada del puente, mientras que actualmente se realizan trabajos de colocación de tensores, además de acciones de limpieza, pintura y detalles finales que permitirán dejar la obra en condiciones óptimas para su operación.

La infraestructura se localiza en la intersección de Valle de los Fantasmas y Circuito Potosí, uno de los puntos con mayor afluencia vehicular de la zona metropolitana, donde contribuirá a agilizar los traslados, mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de recorrido para automovilistas, trabajadores, estudiantes y familias que utilizan esta importante vía de comunicación.

Una vez concluidas las labores complementarias, el puente estará listo para entrar en funcionamiento, fortaleciendo la conectividad entre distintos sectores de la zona metropolitana y consolidándose como una obra de gran impacto para el desarrollo regional. Con proyectos de gran alcance, se consolida el cambio que transforma y fortalece el desarrollo urbano de Soledad de Graciano Sánchez.