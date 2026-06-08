San Luis Capital vivirá una gran fiesta mundialista en el Centro Histórico

El Alcalde Enrique Galindo presentó las actividades que acompañarán la Copa Mundial de Fútbol, con transmisiones de partidos en Plaza del Carmen y experiencias para aficionados en Plaza de Armas y Fundadores.

El Presidente Municipal de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, anunció que el Centro Histórico será el escenario principal de la celebración mundialista en la ciudad, con la transmisión de los partidos de la Copa Mundial de Futbol en Plaza del Carmen y una serie de experiencias recreativas, deportivas y familiares en Plaza de Armas y Plaza de Los Fundadores para que las y los potosinos disfruten de este evento internacional.

El Alcalde destacó que, además de las transmisiones de los encuentros mundialistas, se habilitarán espacios temáticos para que las familias vivan una experiencia completa alrededor del fútbol. Entre las actividades se contempla la instalación de más de 110 inflables con motivos futbolísticos, una cancha para exhibiciones y finales de torneos comunitarios, así como diversas dinámicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

Enrique Galindo resaltó que esta celebración tendrá un fuerte componente de inclusión social, con exhibiciones de fútbol para personas con discapacidad visual y para deportistas amputados, además de áreas accesibles para todas las personas. Asimismo, informó que se colocarán alrededor de 2 mil 500 sillas para que las y los asistentes disfruten cómodamente de las transmisiones de los partidos.

El Presidente Municipal agregó que las experiencias para aficionados se concentrarán principalmente en Plaza de Armas y Plaza de Los Fundadores, donde también se desarrollarán actividades complementarias y espacios de convivencia para las familias, además de una oferta gastronómica como Ferias del Elote, del Taco, de la Gordita y de la Torta, que permitirán disfrutar del ambiente mundialista en el corazón de la ciudad.

Finalmente, Enrique Galindo señaló que el Gobierno de la Capital busca que esta celebración llegue a todos los sectores de la población, por lo que se invitará a niñas y niños de comunidades rurales del municipio para que puedan asistir a las actividades, recibir obsequios conmemorativos y formar parte de una experiencia que convertirá a San Luis Capital en uno de los mejores lugares para vivir la emoción de la Copa Mundial de Futbol.