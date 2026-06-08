Enrique Galindo arranca obra de nueva UBR Maravillas: dará mas de 200 mil servicios anuales

El Presidente Municipal puso en marcha la construcción de un nuevo edificio para la Unidad Básica de Rehabilitación Maravillas, que duplicará las atenciones que se brindaban anteriormente; la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, dijo: “Queremos que esta UBR sea un segundo hogar para cada una de las personas que acuden, un lugar seguro, accesible y digno para las familias potosinas”.

En el arranque de esta obra, que incorporará hidroterapia, nuevos consultorios y ampliación del Centro Municipal de Autismo, estuvieron presentes Imelda Elizalde, Coordinadora de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí y Presidenta de Canacintra, así como Leopoldo Stevens Pérez, Presidente de CMIC.

SLP.- Este lunes, la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez y el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, dieron banderazo de arranque a la construcción de la nueva Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) Maravillas, con la que el Gobierno de la Capital y el Sistema Municipal DIF fortalecen la atención en salud, rehabilitación e inclusión para las familias potosinas. La obra modernizar y duplicar el número de servicios especializados que actualmente benefician cada mes a entre mil y mil 200 personas usuarias, a través de más de 10 mil atenciones.

Durante el inicio de los trabajos, la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez, destacó que este proyecto representa una nueva etapa en el crecimiento de los servicios que se brindan en la UBR Maravillas, con espacios más amplios, modernos y funcionales para responder a la creciente demanda de atención especializada. “Esta obra permitirá que más personas accedan a servicios especializados de calidad con la atención humana que merecen. Queremos que esta UBR sea un segundo hogar para cada una de las personas que acuden, un lugar seguro, accesible y digno para las familias potosinas”, expresó.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos resaltó que con estas obras, la UBR Maravillas tendrá mayor tamaño, equipo y especialistas con más presupuesto para cambiar la vida de las personas usuarias. Reveló que ésta es la prioridad más importante para atender a niños, niñas y adolescentes, así como a personas que necesitan de mayor atención y cuidados.

“Aquí están los 44 millones de pesos obtenidos con la subasta de predios, para hacer este sueño realidad», puntualizó. También agradeció al Cabildo por su apoyo, así como a la CMIC, y a las usuarias y usuarios de esta UBR; además se comprometió a no descuidar la ciudad, al contrario, se redoblarán e iniciarán más obras en beneficio de las y los potosinos.

En el arranque de esta obra estuvieron presentes representantes del sector empresarial y de la construcción, entre ellos Imelda Elizalde Martínez, Coordinadora de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí y Presidenta de Canacintra, así como Leopoldo Stevens Pérez, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), quienes atestiguaron el inicio de este proyecto que contempla áreas de hidroterapia, nuevos consultorios y la ampliación del Centro Municipal de Autismo.

Por su parte, el Director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza detalló la rehabilitación de seis áreas de este centro, además de un nuevo módulo, «y seremos la única UBR con un espacio para hidroterapia, además se contará con un jardín interactivo incluyente.» Con estas obras no sólo se amplía un edificio, sino se garantiza una mejor atención y se construye un futuro para San Luis Capital», concluyó.

La nueva UBR Maravillas contempla la incorporación de un área de hidroterapia, ampliación de rehabilitación física, nuevos consultorios médicos y de enfermería, fortalecimiento de los servicios de neuropsicología y atención a trastornos del neurodesarrollo, modernización del área dental y la expansión del Centro Municipal de Autismo. Con esta infraestructura, el DIF Capitalino proyecta incrementar en un 100 por ciento su capacidad de atención y consolidar un modelo integral enfocado en la rehabilitación, la inclusión y el bienestar de las familias de San Luis Potosí.