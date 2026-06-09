DIF SOLEDAD PROMUEVE EL RESPETO Y DEFENSA DE DERECHOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES

* A través de pláticas informativas y material de orientación, se fortalece la protección de este sector de la población y se fomenta la denuncia de cualquier forma de abuso o discriminación.

Con el propósito de fortalecer la protección de las personas adultas mayores y garantizar que conozcan plenamente sus derechos fundamentales, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Soledad de Graciano Sánchez, puso en marcha el programa “Respetar a las personas adultas mayores es reconocer su historia, dignidad y sus derechos”, mediante pláticas informativas y la entrega de material de orientación en centros comunitarios y espacios de atención ciudadana.

Durante estas actividades, que atiende la visión de cercanía del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, se brinda información sobre quiénes son consideradas personas adultas mayores y cuáles son sus principales derechos, entre ellos el acceso a una vida digna y libre de violencia, a la salud, la alimentación, la vivienda, la seguridad social, la participación en la sociedad y el acceso a la justicia. Además, se les orienta para identificar situaciones de riesgo y combatirlas como el maltrato físico o psicológico, abandono, explotación o abuso económico y negación de atención médica.

La presidenta del Sistema Municipal DIF, María del Pilar Cardona Reyna, destacó la importancia de acercar esta información a quienes más la necesitan. “Queremos que nuestras personas adultas mayores conozcan sus derechos, sepan identificar cualquier situación que vulnere su bienestar y tengan la confianza de acercarse a las instituciones para recibir apoyo, orientación y acompañamiento cuando lo requieran”, expresó.

Las pláticas son impartidas con el apoyo de personal especializado y asesoría jurídica, quienes también difunden los mecanismos de denuncia y las instancias de atención disponibles. Con estas acciones, el DIF Municipal reafirma su compromiso de escuchar y atender a los sectores más vulnerables, promoviendo una cultura de respeto, inclusión y reconocimiento hacia quienes han contribuido al desarrollo de la comunidad, como parte del cambio que transforma y que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.